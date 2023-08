«Ha sido una mierda», el enfado de Remco Evenepoel tras la primera etapa de la Vuelta a España

El mal tiempo ensombreció el comienzo de la Vuelta y enfadó al ganador del año pasado. el belga Remco Evenepoel, que no ocultó su indignación nada más cruzar la línea de meta. «Esto ha sido una mierda, no podíamos ver nada. Era superpeligroso», aseguraba el corredor del Soudal-Quick Step.

La lluvia oscureció el cielo demasiado pronto y las farolas de la ciudad no se encendieron antes para compensar la falta de luz que dejó el recorrido a oscuras. «Tuvimos que ir con mucho cuidado en las curvas porque estamos aquí para pelear por la Vuelta y no te quieres caer el primer día y quedarte sin opciones», reconocía Evenepoel.

«Todos tenéis las luces encendidas encima de las cámaras, eso lo dice todo. Está simplemente oscuro. ¿Te imaginas lo que es ir a rueda y luego tener agua en la cara todo el tiempo? No se ve ni a un metro de distancia», añadía el belga ante la presencia de los medios de comunicación.

Aún así, Remco y su equipo apenas perdieron seis segundos con respecto al Movistar de Enric Mas, el favorito más favorecido por la contrarreloj por equipos con la que dio comienzo la Vuelta.

«Todo el mundo me criticará por decirlo. Pero era peligroso. No puedes conducir a 200 kilómetros por hora por la autopista en la oscuridad y sin faros», se quejaba. «¿Sabes de antemano que estará oscuro?, con la lluvia no puedes hacer nada, pero puedes hacer algo con la iluminación. Esto era peligroso. Era a vida o muerte ir a rueda», decía el último ganador de la Vuelta, que en ningún momento pidió la suspensión de la etapa. Sólo pedía que el Ayuntamiento de Barcelona encendiera las farolas.

«Todos tomamos riesgos, pero si además está húmedo y oscuro, entonces se vuelve arriesgado. Esto es simplemente ridículo. La organización debe pensar en la seguridad. Es realmente una lástima lo que ha sucedido en una carrera tan bonita como la Vuelta», concluía.