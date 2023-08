El italiano Lorenzo Milesi, sorprendente primer líder de la Vuelta a España

La ola de calor ha dejado paso a la lluvia y ya no es la hidratación lo que preocupa a los corredores sino la posibilidad de mantenerse en pie sobre la bicicleta y terminar la contrarreloj por equipos con la que dio comienzo la Vuelta sin sobresaltos. «Hemos ido al límite pero bajo control porque el asfalto está muy complicado», explicaba Jonathan Castroviejo, el campeón de España de la especialidad. No fue el día más afortunado para él y para sus compañeros, que sufrieron la caída de uno de sus compañeros de equipos, Laurens De Plus.

«Con tiempo tan encapotado es mejor ir con calma en las curvas y no tomar riesgos», reconocía Sepp Kuss, el ciclista estadounidense del Jumbo Visma, que tuvo que esperar en algún tramo a Jonas Vingegaard, el ganador de los dos últimos Tours.

La lluvia deslució los planes de la organización, que cuida todos los detalles para que la primera etapa sea un gran espectáculo. Pero donde debían jugar las últimas horas de luz natural con las primeras de iluminación artificial llegó la oscuridad que sufrieron los equipos de los máximos favoritos.

De eso se aprovechó el Dsm, que fue el segundo equipo en salir, para marcar el mejor tiempo, lo que convierte en el sorprendente primer líder al italiano Lorenzo Milesi, que ocupa el lugar previsto para uno de los corredores del Jumbo Visma o del Ineos. O de cualquiera de los favoritos, pero la lluvia convirtió la primera etapa en una prueba de supervivencia.