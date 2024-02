La sorprendente predicción de un mito del tenis sobre Alcaraz: "Por culpa de Sinner..."

Jannik Sinner es uno de los nombres propios del momento. El tenista hizo sucumbir a Djokovic y es la sensación en la actualidad. "Estoy triste con mi nivel, venía sacando bien y con mucha confianza. Jugué grandes partidos y, obviamente, una eliminatoria de un Grand Slam está bien. No es lo que buscaba, pero no está mal", dijo.

El que fuera entrenador de Andy Roddick, las hermanas Williams y Sharapova entre otros, cree que ambos se necesitan mutuamente. “Una carrera no es sólo cómo empiezas sino dónde terminas. Carlos Alcaraz es un talento generacional único y un ganador probado y será un ganador de Grand Slam de dos dígitos”, expresó.

En otras palabras, predijo que Alcaraz acabará su carrera con 10 o más Grand Slams. “Pasará a otro nivel en 2024 y ganará un gran torneo por culpa de Sinner, será la razón principal”, asegura. Macci sostiene que la figura del italiano será un acicate motivacional para el español, al que describió como un talento único y cuyo carácter ganador ya ha demostrado en la pista en muchas ocasiones.

"El año pasado a lo mejor no lo veía para un ATP 500, pero este año sí. Las instalaciones han mejorado muchísimo, las pistas están muy bien, la organización es muy buena, atenta, servicial, todos siempre está a tu disposición, es maravilloso. La gente se involucra mucha, está muy metida en el tenis y creo que eso se agradece. Creo que si este torneo se convierte en un 500 no me extrañaría para nada", admitió el propio Alcaraz.