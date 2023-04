La "Suite", clave en la defensa de Dani Alves: ¿Cómo es el exclusivo reservado del presunto abuso?

Tras declarar el pasado lunes de forma voluntaria, el equipo de Dani Alves ultima su recurso para que el futbolista salga de prisión. El brasileño lleva tres meses encarcelado tras ser acusado de violar a una joven en los baños de la discoteca Sutton de Barcelona el pasado 30 de diciembre y espera que prospere su nuevo recurso.

Dani Alves comparecía ante la juez por segunda vez. Ante la letrada, el exfutbolista del F.C. Barcelona reiteraba que mantuvo relaciones sexuales consentidas con la joven que lo denunció por una presunta violación cometida el pasado mes de diciembre. Además, estableció que mintió en su primera declaración para ocultar la infidelidad ante su esposa, Joana Sanz. Ahora se han conocido nuevos detalles del informe de 200 páginas que Cristóbal Martorell, letrado de Dani Alves, ha redactado para la magistrada.

Los argumentos de Alves se centran en una de las (pocas) incoherencias en las que incurrió la denunciante al dar su versión de lo sucedido y los vídeos y la propia distribución de la sala Suite en la que sucedieron los hechos se ha convertido en clave para sus defensa.

Califican el testimonio de la presunta víctima de "confuso" y aportan un extracto de las imágenes tomadas por la cámara de seguridad en el que Dani Alves y la mujer se besan repetidamente y con aparente voluntariedad dentro del baño. Añaden, además, que el ambiente que se palpaba entre ellos, tal y como mostrarían las imágenes, no era "de terror", como apunta la defensa de la víctima, sino "un ambiente de galantería".

Besos mutuos

"Hay muchos elementos que esgrime la defensa y quiero destacar solo uno: el beso. La denunciante explica ante los médicos del hospital clínico que Dani Alves la besó. En cambio, delante de su señoría ella dice que no, da otra versión. En este informe que adjunta el abogado de Alves expone que en las imágenes de la discoteca Sutton aparecen bastantes besos mutuos, siempre en función de este informe que presenta la defensa. Declaran que no hubo un ambiente de terror, sino un ambiente de galantería", adelantó el programa "Y Ahora Sonsoles".

El presunto delito se produjo alrededor de las cuatro y media de la madrugada del 30 al 31 de diciembre. La víctima llegó a las dos de la madrugada, acompañada por una prima y una amiga, después de que en otro local les diesen entradas gratuitas a esta sala. Una vez allí, unos amigos las invitaron a la zona vip. En el reservado, Dani Alves fichó a las chicas y pidió que se fueran con él y su amigo. En el vídeo de 12 minutos que el despacho de Martell ha elaborado con las secuencias que graban las cámaras de la discoteca Sutton se ve interactuar a la víctima, a Alves, a las acompañantes de la joven y al acompañante del jugador en un ambiente distendido. Hay que recordar que las grabaciones ya fueron claves en su anterior recurso, puesto que vieron las siete horas de vídeo desde que Alves entró hasta que se marchó.

La distribución de la Sala VIP

Pero además, la propia distribución de la lujosa sala vip apuntaría dudas sobre el hecho de que la joven y su prima no sabían que iba a un baño. Según el entorno del jugador, las imágenes demostrarían que, aunque Dani Alves la convenciera para acompañarlo a otra sala VIP que resultó ser un baño, en ningún caso la obligó ni la llevó él mismo, sino que la joven fue sola más tarde que el brasileño. Y no se trataba de una puerta contigua sino de un baño situado en una planta inferior.

Sutton incluye dos zonas VIP, la Grey Goose y la Moett & Chandon. Además, la discoteca cuenta con la Suite Moet, un lugar más privado y colmado de lujos.

La "Suite" es el reservado más caro y privado ya que cuenta con acceso directo por el aparcamiento, y tiene un amplio ventanal en la que se ve la pista. A ella se accede mediante una puerta clandestina cerca de donde está el dj y subiendo unas escaleras, ya que es como un dúplex. Mientras la sala VIP está arriba de las escaleras, el pequeño lavabo en el que presuntamente se cometieron los hechos queda abajo cerca de la salida. Según la declaración de la víctima siguió a Alves cuando le dijo que lo acompañara, aunque desconocía que iban a entrar en el baño. Pero los abogados tratan de demostrar que no es así y que sabía perfectamente adonde iba.

Fue voluntariamente al baño

Y así se desprende de los nuevos párrafos que han salido a la luz del informe de 200 páginas presentado por el equipo legal de Dani Alves. En una parte del recurso se explica que: "Su prima sí admite que habló con ella justo cuando Daniel Alves ya ha ido al lavabo y, de hecho, asume que cambiaron impresiones sobre si debería acudir o no, pero afirma que la cuestión era 'para hablar'".

En otra parte del recurso se establece que: "La denunciante construye un relato que precisó tejer una explicación de: ¿Por qué una mujer adulta entra voluntariamente en un lavabo con un hombre adulto? Guioniza un relato de alteración de la voluntad, pues trata de justificar por qué y para qué entra en un lavabo con un varón".

Botellas de 500 euros y chicas: Así son los reservados vips

¿Cómo funciona este tipo de reservados para clientes exclusivo? ¿Hay chicas pagadas? ¿Son habituales ciertos “abusos”?, RAC1 recogió el testimonio de dos jóvenes que han trabajado como camareros en reservados de discotecas y conocen todo lo que sucede cuando las luces se encienden y la noche comienza su curso.

El programa Islandia, con Albert Om, habló con dos personas que en los últimos años han trabajado como camareros en reservados de discotecas. Se trata de espacios VIP a los que normalmente sólo accede gente con dinero, normalmente hombres, pero también chicas que invitan a entrar o que incluso la discoteca paga para que lo hagan. Pablo Jofra, que actualmente trabaja en un gran local de Ibiza y que en el 2015 trabajaba en Sutton, y Marta Segarra, que antes de la pandemia servía en discotecas de Barcelona, han explicado cuál era su trabajo en una noche cualquiera. Entre otras funciones, se dedicaban a seleccionar chicas que consideraban que podían gustar a los clientes, o a ofrecer a las que escogían para que entraran en el reservado.

De hecho, Pablo Jofra explicaba que para las discotecas es un gran negocio aunque tengan que pagar lo que llaman “chicas de imagen”. “A estas chicas se les pagan entre 40 y 80 euros y su función es estar allí y pasarlo bien. A la discoteca le sale a cuenta, lo que quiere es un buen producto para su cliente”, detalla Jofra. “El problema es que muchas chicas, al tener las bebidas gratis, acaban la noche sin prácticamente mantenerse en pie” añade Marta Segarra.

Jofra confesó que, en aquellos momentos, “haces un poco lo que puedes”: “Si ves alguna que es simpática, le dices si quiere ir a tomar algo gratis con estos chicos”, detalló en Islandia. Segarra, por su parte, ha explicado su funcionamiento: “Contactan con algún camarero y piden tantas chicas. Yo o cualquier otra persona las elige. La mayoría dicen que sí porque es gratis. Así que pulsera y hacia dentro”, ha sentenciado.

“Trabajando en la barra he tenido que salir y llamar a seguridad para que se llevara a una niña, porque si no se iba con un señor mayor que no sabías de dónde había salido”, ha revelado.

“He visto a chicas saliendo de la discoteca que apenas podían caminar”, afirma Marta Segarra que se muestra convencida de que ha habido más casos como el de Dani Alves, pero que no han salido a la luz. “Ha salido el tema de Alves porque es quién es y porque activaron el protocolo, pero eso no es la primera vez que ocurre”.

¿Servirá la distribución de la exclusiva "Suite" para sacar a Alves de la cárcel?