Captar chicas y botellas de más de 500 euros: Así funcionan los reservados VIP como el de Dani Alves

Las palabras “reservado VIP” y “discoteca” no han dejado de sonar desde que hace exactamente ocho días una noticia bomba conmocionara al mundo del fútbol. El ex futbolista del Barcelona Dani Alves, ingresaba en prisión provisional sin fianza tras declarar ante el juez por una presunta agresión sexual. La joven, que compareció antes que el jugador, aseguró que la abofeteó, la encerró en el baño de la zona VIP de la discoteca Sutton de Barcelona y la violó. Pero ¿Cómo funcionan estos reservados?, ¿Cómo se accede a ellos? ¿Quiénes son sus clientes?

El caso de Dani Alves cuenta con una cronología que arranca un 30 de diciembre en la discoteca Sutton de Barcelona -muy frecuentada por futbolistas- donde, según el relato de la denunciante y los testigos, ocurrieron los hechos. El presunto delito se produjo alrededor de las cuatro y media de la madrugada del 30 al 31 de diciembre. La víctima llegó a las dos de la madrugada, acompañada por una prima y una amiga, después de que en otro local les diesen entradas gratuitas a esta sala. Una vez allí, unos amigos las invitaron a la zona vip. En el reservado, Dani Alves fichó a las chicas y pidió que se fueran con él y su amigo. En dos ocasiones, según La Vanguardia, mandó al camarero a invitar a cava a la víctima y sus acompañantes. En un principio las jóvenes rechazaron la oferta de ir con ellos pero ante la insistencia del trabajador del local terminaron aceptando. Lo que sucedió después es lo que ha acabado con el futbolista en prisión preventiva.

Pero ¿Cómo funciona este tipo de reservados para clientes exclusivo? ¿Hay chicas pagadas? ¿Son habituales ciertos “abusos”?, RAC1 ha recogido el testimonio de dos jóvenes que han trabajado como camareros en reservados de discotecas y conocen todo lo que sucede cuando las luces se encienden y la noche comienza su curso.

El programa Islandia, con Albert Om, ha hablado con dos personas que en los últimos años han trabajado como camareros en reservados de discotecas. Se trata de espacios VIP a los que normalmente sólo accede gente con dinero, normalmente hombres, pero también chicas que invitan a entrar o que incluso la discoteca paga para que lo hagan. Es una estrategia para que los hombres que buscan compañía de chicas jóvenes se lo pasen mejor y consuman más. “Ahí hay botellas de 500 euros”.

Pablo Jofra, que actualmente trabaja en un gran local de Ibiza y que en el 2015 trabajaba en Sutton, y Marta Segarra, que antes de la pandemia servía en discotecas de Barcelona, han explicado cuál era su trabajo en una noche cualquiera. Entre otras funciones, se dedicaban a seleccionar chicas que consideraban que podían gustar a los clientes, o a ofrecer a las que escogían para que entraran en el reservado.

“Chicas de Imagen a 40 euros”

De hecho, Pablo Jofra explicaba que para las discotecas es un gran negocio aunque tengan que pagar lo que llaman “chicas de imagen”. “A estas chicas se les pagan entre 40 y 80 euros y su función es estar allí y pasarlo bien. A la discoteca le sale a cuenta, lo que quiere es un buen producto para su cliente”, detalla Jofra. “El problema es que muchas chicas, al tener las bebidas gratis, acaban la noche sin prácticamente mantenerse en pie” añade Marta Segarra.

Jofra confesó que, en aquellos momentos, “haces un poco lo que puedes”: “Si ves alguna que es simpática, le dices si quiere ir a tomar algo gratis con estos chicos”, detalló en Islandia. Segarra, por su parte, ha explicado su funcionamiento: “Contactan con algún camarero y piden tantas chicas. Yo o cualquier otra persona las elige. La mayoría dicen que sí porque es gratis. Así que pulsera y hacia dentro”, ha sentenciado.

“Trabajando en la barra he tenido que salir y llamar a seguridad para que se llevara a una niña, porque si no se iba con un señor mayor que no sabías de dónde había salido”, ha revelado.

“Lo de Alves no es la primera vez que ocurre”

“He visto a chicas saliendo de la discoteca que apenas podían caminar”, afirma Marta Segarra que se muestra convencida de que ha habido más casos como el de Dani Alves, pero que no han salido a la luz. “Ha salido el tema de Alves porque es quién es y porque activaron el protocolo, pero eso no es la primera vez que ocurre”.

Además, ambos coinciden en que algunos clientes famosos, como futbolistas o cantantes, tienen un trato bastante despectivo hacia el personal de la discoteca.