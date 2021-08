Deportes

La victoria de Nadal ante Jack Sock en su debut en el torneo de Washington no sólo dejó una preocupante cojera de Rafa como recuerdo. El español reapareció después de la derrota ante Djokovic en la semifinal de Roland Garros y lo hizo a lo grande desde los primeros juegos. En el cuarto y con servicio de Sock, Rafa protagonizó el que está llamado a ser uno de los puntos del torneo. A un buen saque del estadounidense, el español respondió con un peloteo desde el fondo de la pista. El intercambio se cortó con una subida de Sock a la que llegó Rafa. Y no sólo eso. El zurdo salvó un globo de Sock con un golpe por debajo de las piernas y a una nueva dejada respondió con un esprint y un passing que significó el 30 iguales. El público de la central del Citi Open se rindió al español como no podía ser de otra forma.