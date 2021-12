Cuenta atrás para que Nadal y Djokovic confirmen su presencia o no en Australia

Nadal dio positivo hace nueve días en su regreso a España después de participar en el Mubadala World Tennis Championship. A la espera de que descarte de manera oficial su presencia en el torneo de Melbourne, Rafa empezará en breve a valorar cómo puede planificar su presencia o no en el Abierto de Australia. Para el arranque del primer Grand Slam del año restan exactamente tres semanas y todas las opciones están abiertas. El responsable del torneo, Craig Tiley, es optimista sobre la presencia del número seis del mundo: “Estoy seguro de que Nadal jugará el torneo. Los jugadores que dan positivo por coronavirus están un tiempo aislados en sus casas y harán vida normal cuando ya sean negativos. Si vas a dar positivo por COVID-19 y quieres jugar el Open de Australia, el momento de padecer la enfermedad y superarla sería ahora. Un poco más tarde habría problemas y tu participación en el torneo estaría muy en duda”.

Las incógnitas también afectan a Novak Djokovic. El serbio ya ha descartado su presencia en la inminente ATP Cup defendiendo los colores de su país. Nole se encuentra en Belgrado en plena pretemporada, centrado en sus compromisos con su Fundación y preparándose junto a su entrenador Marian Vajda. Tiley no habla directamente sobre la posibilidad o no de competir en el torneo de Djokovic. Para el director del Open de Australia la edición que se avecina está siendo especialmente complicada: “Hay muchas variables que no sabes cómo afectarán al torneo y a la gente implicada en el mismo. Hay que pensar que si los jugadores o el personal del torneo comparten una habitación con alguien y esa persona da positivo, todo el mundo de esa habitación debe aislarse una semana. Por eso el consejo que doy a los jugadores es que tengan su propia habitación y estén lo más aislados posibles”.

El optimismo de Tiley con la presencia de Rafa en Melbourne contrasta con el pesimismo que ha expresado Emilio Sánchez Vicario sobre la presencia de Djokovic en el Grand Slam que ha levantado en nueve ocasiones. “Para mi no hay ninguna opción de que Djokovic esté en el Open de Australia”, ha tuiteado el mayor de los Vicario.