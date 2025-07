¿Cuándo juega Carlos Alcaraz el próximo partido? Su debut en el ATP Cincinnati 2025

Carlos Alcaraz, número 2 del ranking ATP, ha decidido finalmente no participar en el Masters 1000 de Toronto 2025, sumándose así a las renuncias también confirmadas de Jannik Sinner (actual número 1 y campeón de Wimbledon) y Novak Djokovic.

La noticia, que ha sorprendido al circuito, responde a una gestión planificada del calendario del murciano de cara al exigente tramo final del verano.

Después de su reciente derrota en la final de Wimbledon frente a Sinner, Alcaraz ha optado por priorizar el descanso físico y mental, renunciando a un torneo que históricamente no le ha sido propicio.

Un historial discreto en el ATP de Toronto

El Másters 1000 canadiense, que este año se disputa del 27 de julio al 7 de agosto, nunca ha sido un terreno especialmente favorable para el tenista español. En 2022, perdió la final frente a Tommy Paul, quien volvió a eliminarlo en cuartos de final en 2023. En 2024, ya había renunciado a participar por el exceso de carga física derivada de una temporada especialmente exigente, marcada por los Juegos Olímpicos.

Su ausencia en esta edición parece seguir esa misma línea estratégica: evitar sobrecargas, reducir el riesgo de lesiones y centrarse en llegar al 100% a los torneos clave del calendario estadounidense.

Calendario confirmado: ATP Cincinnati y US Open 2025

Pese a su ausencia en Canadá, el calendario inmediato de Alcaraz continúa con dos grandes citas:

🎾 Masters 1000 de Cincinnati 📅 5-18 de agosto de 2025 ➤ Torneo donde el murciano buscará recuperar ritmo competitivo y ajustar sensaciones antes del US Open.

🎾 US Open (Grand Slam) 📅 24 de agosto - 6 de septiembre de 2025 📍 Nueva York, EE.UU. ➤ El torneo más multitudinario del mundo del tenis, con premios millonarios y un ambiente inigualable. ➤ Alcaraz llega como subcampeón de Wimbledon y con el objetivo de conquistar su segundo título en Flushing Meadows, tras el logrado en 2022 ante Casper Ruud, su primer Grand Slam.

El US Open, el objetivo prioritario

Más allá de los Masters 1000, todos los focos están puestos en el US Open, donde Carlos Alcaraz quiere volver a tocar la gloria. El torneo neoyorquino representa un terreno emocionalmente especial para él, ya que allí se proclamó campeón de un grande por primera vez en su carrera. Además, las condiciones de pista rápida y el ambiente electrizante suelen potenciar su estilo ofensivo y su capacidad de conectar con el público.

Después de una temporada marcada por altibajos —con títulos importantes pero también derrotas inesperadas—, el español llega con hambre de revancha tras haber cedido la final de Wimbledon. El objetivo: cerrar el verano con un nuevo Grand Slam en su palmarés.

¿Dónde ver a Carlos Alcaraz en directo?

Los torneos de Cincinnati y el US Open podrán verse en Movistar Plus+ en España, como parte del paquete de retransmisiones de la ATP y los Grand Slams. El US Open también podrá seguirse en plataformas de streaming como Eurosport o DAZN (según distribución regional).

Con una planificación más conservadora, Carlos Alcaraz se prepara para encarar el tramo más exigente del verano norteamericano, con la vista puesta en Flushing Meadows y en recuperar el trono del tenis mundial.