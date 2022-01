Así es Berrettini, rival de Nadal en las semifinales del Open de Australia

Rafa Nadal ya sabe quién será su rival en las semifinales del Open de Australia: Matteo Berrettini. El italiano superó en cuartos a Gael Monfils en un partido disputadísimo en el que resucitó en el quinto set cuando parecía hundido (6-4, 6-4, 3-6, 3-6 y 6-2) y está en un grado de madurez ideal. Es el número siete del mundo y su 2021 fue fantástico con una trayectoria en los Grand Slams en la que sólo tuvo un enemigo, el más complicado: Novak Djokovic. El italiano se vio obligado a retirarse del Open de Australia antes de los octavos de final por una lesión en el abdomen. En Roland Garros le frenó el número uno del mundo en cuartos (6-3, 6-2, 6-7 [5/7] y 7-5), en Wimbledon se encontró de nuevo con Nole, pero en la final (6-7 [4/7], 6-4, 6-4 y 6-3) y en el US Open le pudo nuevamente Novak (5-7, 6-2, 6-2 y 6-3). Sólo la mejor raqueta del momento logró doblegarlo en las grandes citas.

Con Nadal se ha enfrentado una vez, también en un “major”: las semifinales del US Open de 2019, con triunfo del español por 7-6 (8/6), 6-4 y 6-1. Precisamente ese curso fue premiado como el jugador con mejor progresión, y después de un 2020, el año marcado por la pandemia, más discreto, en 2021 llegó el despegue definitivo. Se trata de un tenista con un saque extraordinario que le soluciona muchos apuros, y con un golpe de derecha perfecto para machacar después de ese servicio. Es el tiro que más domina. Un auténtico martillo desde cualquier parte de la pista. Cuando juega con primeros es dificilísimo de abordar: en las últimas 52 semanas ha ganado el 79,5 por ciento de los puntos, ocho de cada diez, cuando le ha entrado ese primer saque, el tercer mejor jugador de todos los del circuito. Su promedio es de más de 10 “aces” por encuentro. Tiene 25 años y es de la nueva hornada de jugadores gigantes, con sus 196 centímetros, que no le restan agilidad en sus movimientos. El revés es quizá su punto más flaco, sobre todo a dos manos, cuando lo quiere liftar, porque el cortado es de los mejores, quizá el mejor, del circuito. También es cierto que a Rafa los golpes cortados no le suelen hacer daño porque se coloca fantástico y se agacha y consigue devolver con fuerza un tiro que viene sin ella.

Contra su ídolo...

Berrettini era el típico niño que jugaba a todo tipo de deportes. Practicó también natación, fútbol y judo, pero acabó decantándose por la raqueta gracias a su hermano pequeño. Su superficie preferida es la dura, aunque curiosamente es en la que nunca ha conquistado un título. Tiene cinco, tres en tierra (Gstaad 2018, Budapest 2019 y Belgrado 2021) y dos en hierba (Stuttgart 2019 y Queen`s 2021). Se va a enfrentar a quien era su ídolo, junto a Roger Federer, aunque desde que está en el circuito y son sus rivales asegura que su jugador favorito es él mismo, que tiene que centrarse en su trabajo y en en mejorar. También es fan de la NBA, y ahí admira a LeBron James, e hincha de la Fiorentina.

En este Open de Australia ha ido de menos a más. Empezó perdiendo un set ante los estadounidenses Nakashima y Kozlov, dos rivales que no tenían que haberle dado ningún problema; superó una tercera ronda épica contra Carlos Alcaraz, la joven perla española, al que sólo rindió en el súper tie break del quinto set; en octavos dejó en el camino a Pablo Carreño y en cuartos tuvo una batalla fantástica con Monfils, el veterano francés que llegaba en plena forma después de haber renacido, pues tras la época más dura del covid lo pasó mal e incluso hace un año en el Open de Australia terminó llorando en la sala de prensa y pidiendo que no fueran demasiado duros con él. Puso contra las cuerdas al italiano, que en el quinto set recuperó sus armas para triunfar. Tiene dos días para recuperarse, lo mismo que Rafa. Les vendrán bien a ambos.