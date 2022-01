Nadal rompe la maldición del Grand Slam 21

Daniil Medvedev fue el hombre que impidió a Djokovic ganar su Grand Slam 21, pero no ha podido repetir con Nadal en un encuentro épico. El triunfo de Rafa le permite llegar a la cima en solitario e impide al ruso acceder al número uno del mundo, de momento. Desde 2003, ningún jugador que no se llame Nadal, Djokovic, Federer o Murray ha estado en ese lugar, y así seguirá siendo. El último ha sido el estadounidense Andy Murray, y antes Juan Carlos Ferrero, pero nadie duda de que Medvedev terminará siendo el siguiente dentro de no demasiado.

El empate histórico que mantenía el trío ha quedado roto por Rafa. Medvedev fue el verdugo de Djokovic en el pasado Open USA, el momento en el que el serbio tuvo la primera posibilidad, y única de momento, de superar los 20 Grand Slams. Le derrotó sin contemplaciones en una final en la que a Novak le agarrotaron los nervios (6-4, 6-4 y 6-4). Además, el ruso impidió que su rival sumara los cuatro “Grandes” de forma consecutiva en un mismo año, algo de lo que, en la “era Open”, únicamente puede presumir Rod Laver (1969). Djokovic no ha tenido una segunda opción en este Open de Australia porque se lo ha perdido por no estar vacunado, siendo el gran protagonista de la previa del torneo por su expulsión del país. Roland Garros, donde defiende título, será la próxima oportunidad.

Rafa Nadal sí pudo plantar batalla al ruso en la Rod Laver Arena y continuar con una hazaña que le ha hecho llorar, porque hace unos meses apenas sabía cuál iba a ser su futuro en el tenis después de que la lesión crónica que tiene en el pie hiciera que se encendieran todas sus alarmas. Ya le había vencido antes en una final agónica del US Open en 2019 decidida en cinco sets, y repitió todavía más difícil, siendo él el que remonto. Ese podríamos decir que es el “comienzo” de Daniil. Desde ahí hasta hoy, su crecimiento ha sido impactante.

Federer también falló...

Roger Federer, como Nole, también tuvo su oportunidad de llegar a la mágica cifra de 21, en la final de Wimbledon 2019 contra Djokovic. El suizo había vencido a Nadal en semifinales y tuvo realmente en su mano el encuentro decisivo ante el serbio, con dos pelotas de partido a favor, y además con su saque. En la segunda, incluso, tuvo el punto dominado, pero se precipitó en una subida a la red después de una derecha y Novak le hundió con un passing impresionante.