La ATP elige los 21 mejores puntos de Nadal, ocho minutos de magia: passings, carreras, golpes que no existen... (vídeo)

Rafa Nadal ganó el Grand Slam 21 tras superar a Medvedev en una final épica del Open de Australia. El balear ya está en España, donde aseguró que esa cifra no va a ser suficiente para ser el que más “majors” ha ganado en la Historia. Ahora está en la cima, pero la amenaza de Djokovic continúa (parece que el serbio incluso ha decidido vacunarse), algo menos la de Federer a sus 40 años y recuperándose de una lesión. La hazaña conseguida por el balear sigue dando que hablar y la ATP ha decidido homenajear al tenista español eligiendo los 21 mejores golpes de su carrera. Son ocho minutos de locura:

En realidad, seguro que se podían haber elegido estos 21 y otros diferentes, porque la colección es infinita; pero la selección no tiene desperdicio, aunque falta alguna “víctima” ilustre como Roger Federer. El vídeo empieza con un tiro clásico de Rafa en carrera, para superar la subida a la red de Agassi, que responde con una sonrisilla muy significativa. Después sucumben ante el mallorquín Ferrer, Pella, Monfils y Wawrinka, donde se ve la calidad que tienen Nadal en la red. Muchos puntos son después de carreras agotadoras, tras defensas en la que logra pasar al ataque, pero en este se disfruta de la mano que tiene en el juego corto. Después llega el primer punto contra Djokovic, el rival que más sala entre los mejores puntos del español. Después de volver a “pasar” por Ferrer y por Youzhny en la respuesta a un remate desde fondo de la pista, regresa el serbio en el puesto 16 que bien podría haber sido el uno. Es un intercambio en Montecarlo con Nole atacando con todo y el zurdo de lado a lado devolviendo pelotas, hasta que su rival sube a la red y volea corto para que Rafa llegue y pegue un muñecazo que deja a Djokovic de rodillas. “No me lo puedo creer”, dicen los comentaristas, y es que la palabra más repetida en toda la serie es “increíble”. Novak sale otras tres veces. Y una, Verdasco, Granollers, Gaudio (ojo también al tiro sin mirar), Davydenko, Karlovic, Del Potro, Gasquet, que aplaude y dice que no con la cabeza en plan “imposible”; Schwartzman y, por fin, el número uno ante Stepanek, al que rebasa con un recurso que no se ve en las pistas de tenis, completamente de espaldas y a la remanguillé.

Un gran repaso por la carrera de Nadal, con puntos de cuando era apenas un adolescente y vestía camisetas sin hombros hasta más actuales.