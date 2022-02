Nadal explica el estado de su pie tras meterse en la final de Acapulco: “No sabes lo que puede pasar...”

Rafa Nadal ya está en la final del Abierto de México, tras vencer en las semifinales a Medvedev (6-3 y 6-3) después de un segundo set “muy emocionante”, como el propio tenista español explicó. Era la repetición del gran duelo que vivieron en Australia en la pelea por el primer Grand Slam del curso, que coronó al español como el tenista que más torneos de este tipo ha ganado en la historia. “Cada partido es distinto. El segundo set ha sido muy emocionante, ha habido puntos increíbles. En el primer set él ha arriesgado más de lo normal y yo he estado bien, mi saque ha funcionado mejor que nunca en todo el torneo. En el segundo él ha seguido siendo muy agresivo, cambiando direcciones, con dejadas... He salvado once pelotas de break en dos juegos, me han dicho. Es una lotería. En esa franja de tres cuatro juegos ha habido puntos increíbles, he jugado bien, no han sido fallos suyos, han sido aciertos míos. Lo mismo que cuando se ha generado las oportunidades eran aciertos suyos. Ha habido un nivel de tenis muy alto”, analizó el vencedor.

Nadal lleva una racha de 14 victorias en 14 partidos en este 2022, que empezó con dudas por su lesión crónica en el pie izquierdo, en el tobillo. Así explicó cómo está ahora la situación: “Como sabéis tengo un problema que no tiene mucha solución, es la verdad. A veces tengo días un poco peores, a veces un poco mejores, pero eso es parte de mi día a día y dentro de lo que cabe lo puedo manejar, unas veces con más dolor y otras con menos. Pero para mí lo más importante, más allá de que me duela o no, es que estoy pudiendo jugar sin limitaciones, y eso es lo que no he podido hacer durante el último año y medio. En ese tiempo ha habido momentos en los que sí, pero la mayoría tenía que jugar con demasiado dolor y demasiados problemas y se hace muy difícil competir así. Ahora me siento un pelín liberado porque en todos los partidos que he jugado el pie no ha sido un problema para competir. Es una energía increíble y estoy disfrutándolo, porque no sabes lo que puede pasar”.

El tenista español confesó en Australia que el final de 2021, sobre todo, había sido duro y que incluso no sabía si iba a poder volver a jugar al tenis por esa lesión crónica en el tobillo izquierdo. Después de ganar, así lo contó Carlos Moyá en una entrevista con este periódico: “Es que si no llegas a poder ir a Australia se abre una incógnita en cuanto a nivel físico. Si no le mejora en este mes, mes y medio nadie te asegura que vaya a mejorar después, pero dio un paso adelante y sí mejoró la cosa. No se llegó a plantear la retirada, pero sí no ir a Australia, y si no vas a Australia te metes en un círculo donde la cabeza te juega malas pasadas”.

De momento, Rafa lo tiene controlado y está imparable.