La tenista que anuncia que donará todos sus premios a Ucrania y no jugará contra rusas ni bielorrusas

Elina Svitolina, nacida hace 27 años en Odessa, Ucrania, es la mejor tenista de ese país en el mundo. Ubicada en el puesto número 15 del ranking WTA, Svitolina está sumamente afectada por el conflicto bélico entre Rusia y su país. Lejos de su familia y amigos, anunciaba ayer que donará los premios económicos que obtenga durante sus próximos torneos para ayudar a las víctimas ucranianas y hoy a dado un paso más.

Svitolina, ganadora de 16 trofeos individuales y esposa del tenista francés Gael Monfils, publicó palabras de consuelo y apoyo a sus compatriotas desde su cuenta de la red social Twitter. La jugadora, 3° del mundo en 2017, dijo no encontrarse en su país debido a la guerra y celebró la “valentía” y la “fuerza” de los ucranianos en este momento.

Pero su gestos no han quedado solo en palabras y Elina Svitolina ha tomado una drástica decisión ante la inacción de WTA y ATP. La número 15 del mundo ha anunciado que no jugará contra tenistas rusas y bielorrusas en protesta por la invasión del gobierno de Vladimir Putin a su país, que ha contado con el apoyo de las autoridades bielorrusas.

Me gustaría anunciar que mañana no jugaré en Monterrey y no jugaré un solo partido contra tenistas rusos y bielorrusos”, declaró y plantándose así antes de enfrentarse a Anastasiya Potapova en el torneo mexicano.

La tenista alegó que “la situación actual requiere una posición clara de nuestras organizaciones: ATP, WTA e ITF. Por lo tanto, nosotros, los jugadores ucranianos, solicitamos que sigan las recomendaciones del COI y admitan a los atletas rusos y bielorrusos solo como atletas neutrales”.

“No culpo a los atletas rusos”

“No culpo a ninguno de los tenistas rusos. No son responsables de la invasión de nuestra patria. Además, deseo rendir homenaje a todos los jugadores, especialmente a los rusos y bielorrusos, que valientemente expresaron su posición contra la guerra. Su apoyo es esencial”, sentencia.

Ayer, la destacada tenista ya anunciaba que en las próximas semanas donará el dinero que gane en los torneos en los que participará, con el fin de contribuir a los esfuerzos de defensa armada y las necesidades humanitarias de Ucrania y su población. Concluyó su mensaje así: “Están en todos mis pensamientos y oraciones. Siempre están conmigo. Yo soy de Ucrania. Eres Ucrania. Elina Svitolina, una orgullosa ucraniana”.