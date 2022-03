Carlos Alcaraz consigue lo que no lograron Nadal, Federer ni Djokovic

“Las comparaciones son odiosas”, se recogía en libros como La Celestina o El Quijote.

Sirva esto como punto de partida, porque no se trata de adivinar dónde puede llegar Carlos Alcaraz en el mundo del tenis, eso ya se verá, y el listón de Nadal, Federer y Djokovic parece inalcanzable; sino de poner en perspectiva algunos de los registros que está consiguiendo el joven tenista murciano, de 18 años. Se estrenó en la Copa Davis con victoria ante el rumano Marius Copil (6-4 y 6-3) para firmar así un repóquer de triunfos que no logró ninguno de los miembros del “Big 3″, aunque estuvieron cerca. Alcaraz ha logrado ganar en su estreno en los cuatro Grand Slams y en la Davis, que tradicionalmente es una competición que multiplica los nervios por aquello de no jugar sólo por ti, de hacerlo en equipo, por tu país... No notó esa presión el pupilo de Juan Carlos Ferrero ante Copil. También superó su primer partido en un Grand Slam, en el Open de Australia de 2021, ante el neerlandés Van de Zandschulp (6-1, 6-4 y 6-4). En esa misma temporada fue novato en los otros tres Grandes: en Roland Garros fue verdugo de Bernabé Zapata (6-3, 2-6, 6-1 y 7-6) y llegó a tercera ronda; en Wimbledon pudo en el estreno con Uchiyama (6-3, 6-7, 6-2, 3-6 y 6-3), para ser frenado después por Medvedev; y en el US Open pasó por encima de Cameron Norrie (6-4, 6-4 y 6-3) y en el camino también dejó al griego Tsitsipas, su primer éxito ante un “top 10″.

Nadal y la Davis...

Del “Big 3″, quien más cerca estuvo de ese repóquer son Nadal y Djokovic, que muestran unos números que dejan un buen puñado de curiosidades. Así, Rafa cayó en su estreno en la Davis, ante el checo Jiri Novak como visitante en 2004 (7-6, 6-3 y 7-6); pero es la única derrota del zurdo en el torneo por selecciones, en el que en registra un 29/1 en individuales, y en esa misma eliminatoria terminó siendo el héroe al ganar el quinto y definitivo punto ante Stepanek (7-6, 7-6 y 6-3) en una época en la que era pura energía y cada pelota la peleaba y la celebraba como si fuera la última e incluso los capitanes tenían que frenarlo. Su primer partido de Grand Slam fue en Wimbledon 2003 (acababa de cumplir 17 años) y ya tuvo una victoria de peso ante Mario Ancic (6-3, 6-4, 4-6 y 6-4); llegaría hasta la tercera ronda. Ese mismo curso debutó también en el US Open (6-4, 6-3 y 6-3 ante Fernando Vicente). En 2004 disputaría su primer Open de Australia, que empezó con 6-1, 6-2 y 6-2 ante el checo Tabara con una imagen rompedora: la camisa sin mangas y los pantalones pirata. Hasta 2005 no podría disputar Roland Garros, por culpa de una lesión, y el alemán Burgsmuller fue su víctima inicial (6-1, 7-6 y 6-1) camino de su primera Copa de los Mosqueteros. Sí, en su primer participación conquistó su primer Roland Garros.

A Djokovic se le atragantó... Australia

Donde “falló” Djokovic fue en... El Open de Australia. El Grand Slam que más gloria le ha dado (también el disgusto de este 2022 por la vacuna), ya que lo ha levantado nueve veces, se le cruzó la primera vez y de forma notoria, aunque su rival no era uno cualquiera: sólo pudo hacer tres juegos a Marat Safin (6-0, 6-2 y 6-1). Era el año 2005 (tenía 17 años en Melbourne y ya había cumplido 18 en el resto), en el que también se estrenó en los otros Grandes: arrasó al estadounidense Ginepri en Roland Garros (6-0, 6-0 y 6-3), al argentino Juan Mónaco en Wimbledon (6-3, 7-6 y 6-3) y ganó la batalla a Gael Monfils en el US Open (7-5, 4-6, 7-6, 0-6 y 7-5). En la Davis ya participó la campaña anterior, la de 2004, con un 6-2 y 6-2 ante el letón Skroderis para comenzar.

Federer, dos de cinco

Por su parte, Roger Federer perdió en dos de las cinco grandes citas. Llama la atención que una de ellas fuera Wimbledon, en 1999: 6-3, 3-6, 4-6, 6-3 y 6-4 ante Jiri Novak. La primera vez en un Grand Slam del suizo fue en Roland Garros también de 1999 (no había cumplido 18 años todavía), y no pudo con Patrick Rafter (5-7, 6-3, 6-0 y 6-2). En el Open de Australia de 2000 fue su primera victoria en un Grand Slam, ante Michael Chang: 6-4, 6-4 y 7-6) y en el US Open de ese mismo curso jugó por primera vez en Nueva York sin pasar apuros ante el canadiense Nestor (6-1, 7-6 y 6-1). En la Davis de 1999, el italiano Davide Sanguinetti sucumbió ante el helvético (6-4, 6-7, 6-3 y 6-4).