Las cuentas de Nadal para volver a ser número uno del mundo

Rafa Nadal no pudo conquistar Indian Wells. Cayó en la final contra Fritz (6-3 y 7-6), mermado también por un pinchazo en el pecho que admitió que le tiene preocupado. Pero eso no quita que haya protagonizado un comienzo de curso espectacular, con 20 victorias seguidas que le han llevado a sumar tres títulos: Melbourne, Open de Australia y Acapulco; y sólo un derrota, en el duelo definitivo del Masters 1.000 californiano. Eso ha hecho que el español, sin que sea un objetivo en realidad, vuelva a la pelea por ser número uno del mundo, a los 35 años. La clasificación se ha actualizado este lunes y en ella Novak Djokovic recupera la corona pese a no haber jugado, con 8.465 puntos, seguido muy de cerca por Daniil Medvedev, con 8.445, y en el podio ya está Rafa con 7.715. “Esa época [la de luchar por el número uno del mundo] pasó definitivamente. No voy a perseguir ese objetivo, sería un error. Si después los resultados me llevan ahí, sería increíblemente feliz, pero no voy a manejar mi calendario para ganar puntos”, explicó hace unas semanas el zurdo, que desde hace tiempo piensa primero en su físico, porque sabe que sano va a ser competitivo.

Pero ha sucedido justo lo que decía: que los resultados le llevan a la pelea. Rafa ahora se saltará el Masters 1.000 de Miami (ya se están disputando los clasificatorias, el torneo acaba el 3 de abril) para descansar. Tampoco estará allí Djokovic al no poder entrar en Estados Unidos sin estar vacunado, de ahí que lo más probable es que Medvedev recupere el número uno en dos semanas.

Después empezará la gira europea de tierra batida, que suele ser el momento más importante del curso para Rafa y en el que puede sumar puntos: defiende los 500 del triunfo en Barcelona y los 1.000 de Roma, pero en Montecarlo y Madrid tiene 180 y podría llegar a 1.000 si venciera; y en Roland Garros sumó 1.000 en 2021 por sus semifinales, y podría obtener 1.000 más en caso de conquistar su décimo cuarta Copa de los Mosqueteros. Parece que Djokovic sí va a poder jugar en tierra y también tiene opciones de sumar en Montecarlo (sólo defiende 90 y podría llegar a 1.000), en Madrid (tiene 500 y podrían ser 1.000) y Roma (de 600 podría pasar a 1.000), pero en Roland Garros como fue campeón sólo puede aspirar a mantener sus 2.000. Por su parte, esta superficie es la menos propicia para Medvedev. Se trata de una cuestión mental porque también ha tenido buenos resultados, pero siempre dice que no le gusta: en Montecarlo defiende 180, en Barcelona 150, en Madrid 90 y en Roland Garros 360, por lo que tendría muchas opciones de aumentar sus puntos, dependerá de su actitud.

Y después de la tierra...

Pero a partir de ahí el panorama se pone todavía mejor para el manacorense si puede jugar Wimbledon y el US Open, torneos en los que no participó en 2021. Es más, de agosto a diciembre sólo puede sumar puntos, al haberse perdido ese tramo de año la temporada pasada. Por tanto, 2022 promete para Rafa si las lesiones no se lo impiden.

Y también promete, cómo no, para Carlos Alcaraz, que está dejando ya su sello con 18 años. En Indian Wells sólo Nadal le frenó, pero esas semifinales más el triunfo anterior en Río le colocan ya el 15 del mundo. “Uno de los objetivos que tengo para 2022 es intentar acabar entre los 15 primeros”, afirmaba en una entrevista a finales de 2021. En sólo tres meses ya lo ha conseguido y se planta en Miami en un estado de forma impresionante y con posibilidades de seguir subiendo.