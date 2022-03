Fritz y el físico dejan a Nadal sin el título en Indian Wells

Y en el partido número 21 de 2022 llegó la primera derrota. Nadal no pudo levantar su cuarto título en Indian Wells por los problemas físicos que sufrió durante la final y por el notable tenis que desplegó Taylor Fritz. El novato estadounidense levantó su primer Masters 1.000 al imponerse por 6-3 y 7-6 (7/5) después de dos horas y 6 minutos de pelea. Rafa cierra un primer tercio de temporada con tres títulos (Melbourne, Open de Australia y Acapulco), una final (Indian Wells) y un aviso más para su cuerpo. A lo largo de la semana en el Valle de Coachella el pie izquierdo volvió a dar señales de alarma y la exigencia del torneo derivó en molestias físicas en la semifinal ante Alcaraz y la final ante Fritz. Ahora llegan tres semanas de tregua antes de empezar la gira sobre tierra batida en Montecarlo.

En la mañana de California, en el suave entrenamiento previo a la final, Taylor Fritz notó que las molestias en el tobillo derecho que había tenido ante Rublev en la semifinal le volvían a dar guerra. Por unos momentos hubo dudas sobre la viabilidad de la final, pero el estadounidense se olvidó del tobillo y de qué manera. Un vendaje en la zona era la única pista de que había tenido algún problema físico. Su tenis no dejó el más mínimo indicio. Y eso que el viento, sin la intensidad que tuvo en el Nadal-Alcaraz, también estuvo presente en la final. A Fritz le dio igual todo. Se centró en su tenis y el arranque fue un monólogo. Rafa tuvo los habituales problemas en el saque que ha sufrido durante todo el torneo y cedió un par de breaks que pusieron la final cuesta arriba. Fue extrañamente inofensivo. Y lo fue en buena parte por culpa del estadounidense. Atacó los segundos saques del zurdo sin tregua, lo golpeó todo y todo acabó dentro. Su tenis ofensivo y plano tuvo premio. Se situó con 5-1 en menos de media hora. A Rafa le pesaba tanto el juego de Fritz como la resaca del partido ante Alcaraz. En el parón con 2-5 pidió la presencia del fisio para el cambio de set. Fue como si tapada esa grieta, pudiera empezar a centrarse en el partido. El problema es que la grieta no se tapó. Fritz cerró el set con un nuevo break y quedaba por comprobar si el estado físico de Rafa le iba a permitir meterse en la pelea.

Las molestias en la zona pectoral que tuvo ante Alcaraz se le habían reproducido. Consecuencia: tres breaks, una final cuesta arriba y serios problemas para golpear de revés. Ante una situación así se trataba de resistir como fuera para ver si el dolor iba remitiendo. Rafa se puso en pie con un break en el tercer juego, pero Fritz se lo devolvió de inmediato. El estadounidense empezó a sentir que Nadal no era el del primer set y eso en la situación física del español ya era mucho. Rafa resistió. El saque y el revés estaban lastrados. Aún así dispuso de una bola de break en el noveno juego. No pudo concretarla y en el parón del 5-4 volvió a reclamar la presencia del fisio. El tratamiento exprés le ayudó a salvar una bola de partido y poner en apuros en el undécimo juego a Fritz. El estadounidense apeló a su servicio para garantizarse al menos el desempate. Ese desenlace lo hubiera firmado Rafa minutos antes. Y el tie-break, como no pudo ser de otra forma, resultó dramático. Nadal se topó con un 1-3 en contra. Se situó 5-4 y con una derecha sencilla para él que se le escapó. Era la bola que le metía definitivamente en la final. Se marchó fuera y la siguiente derecha también se fue. En la segunda bola de partido, Fritz cerró la final y levantó su primer Masters 1.000.

Swiatek sigue creciendo

La polaca Iga Swiatek derrotó a la griega Maria Sakkari por 6-4 y 6-1 en la final femenina de Indian Wells. Swiatek, que ocupa el cuarto puesto del ránking de la WTA con solo 20 años, venció a Sakkari, número seis del mundo, por 6-4 y 6-1 en una hora y 20 minutos. Campeona de Roland Garros en 2020, la polaca se puso por delante en la final del torneo californiano tras un primer set en el que las dos tenistas se intercambiaron varias roturas de saque. Sakkari se vino abajo en la segunda manga y Swiatek cerró su triunfo por la vía rápida. La polaca ha empezado el año con mucha fuerza, ya que venció en Qatar y fue semifinalista en el Abierto de Australia y en Adelaida.