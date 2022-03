Djokovic ya tiene fecha de vuelta... Y se reencontrará con Nadal

Los números de Djokovic en 2022 reflejan un pobre dos victorias y una derrota después de casi tres meses de competición. Pero es que el serbio sólo ha podido disputar un torneo por su postura de no querer vacunarse contra el covid. Empezó el año con el lío gordísimo de Australia, de donde fue expulsado después de que le permitieran entrar con una exención médica y no pudo disputar el primer Grand Slam del curso, del que es el rey indiscutible. Después sí participó en el ATP 500 de Dubái, en el que venció a Mussetti y Khachanov y perdió en cuartos de final con Vesely. Y ya está. El panorama del número uno es inquietante porque no sabe dónde podrá jugar o no. Los dos primeros Masters 1.000 del curso se los ha perdido. Ya no estuvo en Indian Wells y no estará en Miami, pese a estar inscrito, al no poder entrar en Estados Unidos sin vacunar. Va a reaparecer en la gira de tierra y el Masters 1.000 de Montecarlo será su primera parada, como anunció el propio torneo en un cartel que difundió por redes sociales.

Ni mental ni físicamente es fácil de manejar la situación del serbio, ya que los tenistas normalmente necesitan jugar y rodarse para ponerse en forma. Novak ha recuperado esta semana el número uno del mundo pese a no jugar, pero lo lógico es que después de Miami lo vuelva a perder, pues tiene a Medvedev muy cerca, y que, por tanto, afronte el torneo en el Principado del 9 al 17 de abril en el segundo cajón del podio. Precisamente en Montecarlo será cuando reaparezca también Rafa Nadal, que ahora se va a tomar un descanso después de un arranque de 2022 como nunca lo había tenido, con 20 triunfos consecutivos, la única derrota de la final de Indian Wells y la preocupación de los pinchazos en el pecho que le alteraron y le impidieron competir al cien por cien contra Fritz. Se hará un chequeo general en cuanto aterrice en España para saber qué sucedió. El zurdo ha conquistado once veces el título en Montecarlo, ocho de ellas de forma consecutiva (de 2005 a 2012), aunque la última fue en 2018. Nole tiene una corona allí, en 2015. De los 58 partidos en los que se han enfrentado el español y el serbio, cuatro han sido en el Principado, con dos triunfos para cada uno.

La última vez que Rafa y Nole coincidieron en el cuadro de un torneo fue hace mucho, en mayo de 2021, en Roland Garros, donde se midieron en semifinales, con triunfo para Djokovic. Después, el español fue baja en Wimbledon y los Juegos Olímpicos, intentó volver, pero los dolores en el pie le hicieron que se perdiera también el US Open y el tramo final del curso. En el comienzo de 2022 ha sido Djokovic el que no ha jugado por el covid. Al no llegar como uno y dos del mundo a Mónaco, podrían enfrentarse en semifinales.