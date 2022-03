Nadal, entre 4 y 6 semanas de baja, se pierde el arranque de la gira europea sobre tierra batida

Nadal se perderá el arranque de la gira europea sobre tierra batida después de que las pruebas médicas realizadas en Barcelona hayan revelado que sufre una fisura en el tercer arco costal izquierdo que le hará estar de baja entre cuatro y seis semanas. Eso supone que la presencia en el comienzo de la temporada sobre arcilla quede pospuesto. Rafa tenía previsto competir en el Masters 1.000 de Montecarlo que arranca en 20 días. También es casi imposible que llegue al Conde de Godó y habrá que ver la evolución para comprobar si puede estar en el Mutua Madrid Open. En teoría, los plazos de recuperación le permitirían competir en el Masters 1.000 de Roma. Sería el único torneo que disputase antes de intentar en París el asalto a su vigésimo segundo Grand Slam y su décimo cuarto Roland Garros.

Al final resulta que tengo una fisura por estrés en una de las costillas y estaré entre 4 y 6 semanas de baja. No son buenas noticias y no me esperaba esto. Estoy hundido y triste porque tras el inicio de temporada que he tenido tan buena. — Rafa Nadal (@RafaelNadal) March 22, 2022

Rafa regresó a Madrid desde Estados Unidos y nada más aterrizar en la capital de España tomó un vuelo a Barcelona para pasar una revisión médica con el doctor Ángel Ruiz Cotorro. Su médico de confianza confirmó las peores expectativas. El ganador de 21 Grandes ya había renunciado hace días a competir en el Masters 1.000 de Miami. El objetivo era llegar en las mejores condiciones posibles a la arcilla en el Principado, pero... los pinchazos que empezó a sufrir en la semifinal ante Carlos Alcaraz revelaron nuevos problemas físicos al margen de la lesión crónica en el pie izquierdo que había a molestarle antes de los cuartos ante Opelka. Rafa disputó la final, pero no pudo competir como en él es habitual. Los dolores en la zona costal izquierda cada vez se hicieron más intensos y tuvo que solicitar en dos ocasiones la presencia del fisioterapeuta. Fue al final del primer set y en el tramo decisivo del segundo. «Lo único que me preocupa ahora es qué está pasando ahí –señalándose el pecho–, qué tengo que hacer para recuperarme y cuánto va a tardar”, comentó. «Todo lo que puedo decir es que respirar es difícil para mí. No sé, cuando intento respirar es doloroso y muy incómodo. No sé si es algo en las costillas, no lo sé aún. Cuando respiro y cuando me muevo es como si tuviera una aguja dentro todo el tiempo. Me hace sentirme un poco mareado, porque es doloroso. Es un tipo de dolor que me limita mucho. No es sólo por el dolor. No me siento muy bien porque me afecta a mi respiración», declaró después del partido.

Las pruebas revelaron la fisura en el tercer arco costal izquierdo, que le impedía ejecutar su tenis de la forma habitual. “No son buenas noticias. No me esperaba esto. Estoy hundido y triste porque tras el gran inicio de año que había tenido, llegaba a una parte muy importante de la temporada y con muy buenas sensaciones y resultado para mí. Pero bueno, siempre he tenido este espíritu de lucha y superación y lo que sí haré es tener paciencia y trabajar duro para recuperarme. Una vez más, agradezco a todos el apoyo”, aseguró Rafa en un comunicado.