Nadal ya está de vuelta

Rafa Nadal dio a sus seguidores una buena noticia: “Hoy tras 4 semanas sin pisar una pista de tenis, primer entrenamiento suave. Qué ilusión volver a pisar la tierra!”, escribió en su cuenta de Twitter. Y acompaña el mensaje con unas fotos en las que está con una raqueta en la mano y pisando una cancha de tierra batida, la superficie que tantas alegrías le ha dado en su carrera, en su academia en Manacor.

Hoy tras 4 semanas sin pisar una pista de tenis, primer entrenamiento suave 👌🏻

Que ilusión volver a pisar la tierra! 💪🏻 pic.twitter.com/JC9j0MPGzD — Rafa Nadal (@RafaelNadal) April 18, 2022

Rafa está siendo el mejor jugador de la temporada. Comenzó el curso con los triunfos en el Open de Australia, Acapulco e Indian Wells, y e incluso llegó a la final de Miami, que perdió con el estadounidense Fritz con visibles problemas físicos. Le costaba respirar por una presión en el pecho y tuvo que pedir la intervención de los médicos y los fisios. Es su única derrota en 2022.

Pero después, cuando se realizó pruebas, se descubrió el verdadero motivo: tenía una fisura en el tercer arco costal izquierdo. “No son buenas noticias. No me esperaba esto. Estoy hundido y triste porque tras el gran inicio de año que había tenido, llegaba a una parte muy importante de la temporada y con muy buenas sensaciones y resultado para mí. Pero bueno, siempre he tenido este espíritu de lucha y superación y lo que sí haré es tener paciencia y trabajar duro para recuperarme. Una vez más, agradezco a todos el apoyo”, explicó el zurdo en un comunicado.

Renunció primero a disputar el Masters 1.000 de Montecarlo y también el Barcelona Open Banc Sabadell, el clásico Conde de Godó, que se disputa durante toda esta semana con la posibilidad de ver a tenistas como Carlos Alcaraz, la gran sensación, o Tsitsipas, el reciente campeón en Mónaco. Nadal está inscrito para jugar en Madrid la próxima semana el Mutua Madrid Open, pero si como ha anunciado en el comunicado ha estado cuatro semanas sin pisar una pista, su reaparición ahí puede ser complicada y precipitada, pero hay que esperar a ver cómo se encuentra.

Más factible podría ser hacerlo en Roma (8-15 mayo), con Roland Garros (22 de mayo a 5 de junio) como gran objetivo. El Grand Slam de París es siempre una de las citas cumbre del balear. Es el rey indiscutible allí con sus 13 triunfos, destronado el curso pasado por un Djokovic que también es una incógnita este curso al apenas poder jugar por no estar vacunado. En la capital de Francia sí estará. Rafa en principio también, y ya se sabe que es de los tenistas que más rápido se adapta al cambio de superficie, y más a la tierra.