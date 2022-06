Nadal no encuentra solución para su pie y hablará cuando termine Roland Garros

Rafa Nadal se clasificó para las semifinales de Roland Garros después de superar a Novak Djokovic por 6-2, 4-6, 6-2 y 7-6(4) y dejó una incógnita sobre su futuro. Reconoció que no encuentran una solución para la lesión crónica que padece en su pie izquierdo y anunció una explicación de todo lo que le sucede para cuando acabe su participación en el torneo. “Nos vemos en dos días, es lo que puedo decir”, respondió a pie de pista a la pregunta de Marion Bartoli de si volvería el próximo año a Roland Garros.

“Aquí vamos a dejarlo todo. No sé qué pasará después de este torneo. Soy muy claro con eso, no tengo que esconder nada a mi edad. Tengo lo que tengo en el pie y si no encontramos una solución es difícil para mí. Por el momento no hemos encontrado una solución. Jugar las semifinales me da mucha energía para mí y ya veremos cómo queda lo de aquí abajo [pie izquierdo]. Ya dije en Roma que al tener mi médico aquí me ayuda a hacer cosas. Ahora no es momento de dar explicaciones, pero la tiene y cuando acabe el torneo la diré. Hago todo para intentar jugar en las mejores condiciones”, explicó después de su partido contra Djokovic.

Bartoli: "Por favor, vuelve. Te queremos volver a ver muchas más veces"



Nadal: "Lo único que puedo decir es que nos vemos en dos días"

“Si miramos las cuatro horas de partido, creo que durante más minutos he sido más dominante yo que él. Se me ha escapado un segundo set que no debía haberse ido con doble ‘break’, pero es lo que tiene jugar contra Novak. He jugado mi mejor partido en los últimos cuatro meses, pero por falta de hábito de jugar a este nivel he perdido ese segundo set. Jugar bien, mantener la intensidad mental y física es un hábito, y estos tres meses y medio ni lo he podido entrenar ni competir. Por eso tiene más valor la victoria. En el tercer set he tenido un buen nivel y en el cuarto no he perdido la esperanza”, añadió.

Nadal agradeció el apoyo del público: “Esta pista es especial para mí, tiene algo único y en el día que más lo he necesitado he conseguido sacar un nivel que aparentemente no tenía hace poco. Saben que es el torneo más importante de mi carrera y que en todos estos años he tenido un comportamiento adecuado en todos los sentidos, a nivel de lucha y he tenido pocas quejas. Aprecian el esfuerzo que llevo todos estos años de dejar todo aquí. Para mi significa mucho, es muy emocionante”.

El tenista español se mostró comprensivo por el horario del partido, que terminó pasada la una de la madrugada: “Es tarde para jugar al tenis, pero no me puedo quejar porque tenemos dos días de descanso. Entiendo la parte del negocio. La televisión paga mucho para tener estos partidos tan tarde, los torneos ganan y los jugadores también”.