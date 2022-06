Ruud - Cilic, segunda semifinal de Roland Garros en directo: se busca rival para Nadal

Rafa Nadal se metió en la final de Roland Garros 2022 de una forma inesperada: Zverev se torció el tobillo y no pudo seguir. Estaba siendo un partido muy intenso, más de tres horas y no se habían jugado ni dos sets. Ganó el primero el español 7-6 [10-8] tras salvar cuatro pelotas de parcial y el segundo iba 6-6 cuando se produjo la lesión. Ahora se busca rival para el español entre Ruud, el joven noruego que ha crecido entrenando en Rafa Nadal Academy, un especialista en tierra que está ante su gran oportunidad, y Cilic, el veterano croata que ya sabe lo que es ganar el US Open y jugar las finales del Open de Australia y Wimbledon.

Ruud ha eliminado a Tsonga, Ruusuvuori, Sonego en cinco sets, Hurkacz y el danés Rune, una de las sensaciones del torneo con sus 19 años. Cilic ha podido con Balacs, Fucsovic, Gilles Simon, Medvedev, el número dos del mundo, al que pasó por encima, y Rublev en el súper tie break del quinto set.