La broma de mal gusto sobre Nadal en La Resistencia de David Broncano

Es imposible no hablar de Rafa Nadal. Le han felicitado los políticos, se ha acordado de él, para mal, algún deportista francés, y está en las conversaciones de casi todos los españoles porque su decimocuarto Roland Garros parece un hito inalcanzabel para cualquier tenista que lo intente en el futuro.

Hasta en un programa como La Resistencia han intentado hacer una broma acerca del éxito del mejor deportista españo de todos los tiempos, pero no ha sido el momento más fino de un programa donde la sonrisa y las carcajadas suelen ser permanentes. Con Nadal, la broma ha estado cerca de sobrepasar la línea del mal gusto. “He estado pensando en Nadal”, dice Ponce y le corta Broncano: “Virgen Santa,Nadal, 200 Grand Slam”, asegura antes de que el público empiece a aplaudir. Entonces el humorista Ponce continua con su sketch: “Va a llegar un momento en el que va a ser incómodo, que siga ganando y digamos, se está pasando”.

“Llegará un momento, cuando llegue a 30 que los rivales dirán: esto es humillante”, le corta de nuevo Broncano.

“Ya a lo mejor no van, que lo gane Rafa, ya no competimos más. Al final jugará sólo él, jugando al frontón. Es verdad que hizo historia”, continúa Ponce, “pero he estado pensando que esa mano con la que hizo historia, algo inaudito en el deporte, que no se va a volver a hacer en 200 años, a lo mejor a esa mano izquierda se le ha roto el papel hoy y se le ha manchado de caca”, dice. “Es un ser humano y se tiene que limpiar el culo como una persona. Es humano porque no le limpian el culo, pero sí está en el nivel de utilizar un rollo para cada limpiada”, ha acabado la broma con los aplausos no muy convencidos del público.

El rey del tenis también se limpia el culo. #LaResistencia pic.twitter.com/Nw9Fe9NPg1 — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) June 6, 2022

La relación del programa y de su presentador David Broncano con Rafa Nadal es buena porque ya han grabado alguna vez en la Academia de Nadal. Broncano es muy aficionado al tenis y estuvo haciendo calentamiento con el tenista español. Aunque es verdad que el programa de Movistar tiene un solo ídolo y ese es Roger Federer. En su cuenta de Twitter, La Resistencia tiene casi un millón de fieles seguidores, que probablemente no se pierden ninguno de los cortes del programa que suelen colgar en las redes y sin embargo, sólo siguen a una persona: a Roger Federer.