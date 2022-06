Swiatek y la especial confidencia de Nadal: “No paré de llorar toda la noche”

La polaca Iga Swiatek, número uno del mundo y flamante campeona del Roland Garros, desveló que admira la gestión psicológica de su ídolo Rafa Nadal y desveló una anécdota que vivió con él en 2021.

Un día después de perder en las semifinales de aquel año ante el serbio Novak Djokovic, la polaca se encontró por casualidad con Nadal y hablaron.

“Lloré toda la noche porque él había perdido, y él, sentado tranquilamente, me dijo: es solo un partido de tenis, a veces se pierde y otras se gana. Parece fácil, pero no todos somos capaces de aplicarlo”, dijo en rueda de prensa.

A Swiatek lo que más le gustaría aprender de Rafa Nadal es cómo gestiona el entorno. "Está a gusto con todo lo que sucede alrededor de él, hay muchos jugadores que analizan demasiado las cosas. Los jugadores afrontamos las finales como si no pudiésemos perderlas, porque estropearán nuestras carreras. Los grandes campeones aceptan que pueden perder".

Swiatek también agradeció a su compatriota Robert Lewandowski su presencia en las gradas de la pista Philippe Chatrier y dijo que espera verle en más partidos suyos.

"No sabía que estaba, si no me habría estresado mucho. No sé si Robert es un gran fan del tenis, pero estoy contenta de verle. Es increíble ver que haya estado aquí, espero que le haya gustado y que vuelva más veces", dijo una sonrojada Swiatek, cuando le cuestionaron por la ilustre presencia del futbolista polaco y leyenda del Bayern de Múnich.

Swiatek logró su segundo Roland Garros después de aniquilar a la estadounidense Coco Gauff en dos sets (6-1 y 6-3). La jugadora contó que la gestión del estrés psicológico fue lo más complicado.

“La parte más dura es la presión, no hay que pensar demasiado, de las cifras, de las probabilidades de ganar o no, pero es cierto que dos semanas se hacen largas, con vosotros (periodistas) preguntando por ello”, cerró.