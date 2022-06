Sigue la rueda de prensa de Rafa Nadal

Rafa Nadal ofrece una rueda de prensa donde explicará la evolución de su lesión en el pie y su nuevo tratamiento y se espere despeje las dudas sobre su presencia en Wimbledon.

Rafa Nadal está a punto de desvelar el secreto mejor guardado: si va a estar en Wimbledon o no, tres años después. Tras ganar Roland Garros se le vio cojo por la lesión crónica que tiene en el pie y dijo que se iba a hacer un tratamiento para ver si podía aliviar el dolor que estaba teniendo, y en función de eso decidiría si iba o no al All England Club. La rueda de prensa que ha convocado es a las 13:45.

Nadal ha estado toda la semana a puerta cerrada en la hierba del Mallorca Country Club, donde se disputa a partir de este domingo el ATP 250, último torneo antes de Wimbledon, en el que estarán Medvedev, Tsitsipas, Feliciano López... Un cartelón. Precisamente con Feli se estuvo ha estado preparando Nadal el viernes, sin dar muchos síntomas de molestias en el pie. Esta vez lo hizo a puerta abierta para la prensa.

Rafa no va a Wimbledon desde hace tres años. Su última participación fue en 2019, y llegó hasta las semifinales, donde sólo el mejor Federer le pudo frenar. En 2020 el torneo no se disputó por la pandemia y en 2021 el zurdo no pudo estar porque ya le daba mucha guerra el pie izquierdo.