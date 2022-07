La contundente respuesta de Arturo Valls a Broncano y Amaia Salamanca por la raqueta perdida de Rafa Nadal

Todo lo que hace Rafa Nadal tiene una repercusión mundial, incluso para otros personajes famosos, que ven en el tenista español un héroe, un modelo a seguir y como los fans más mundanos le piden autógrafos o dedicatorias.

La actriz Amaia Salamanca estuvo en La Resistencia de David Broncano y contó lo que sucedió con una raqueta que Rafa Nadal le dedicó y que nunca llegó a su poder. Ella lo contó cuando Broncano le pidió un regalo, como los que llevan habitualmente todos los invitados a su programa. Salamanca entonces contestó que más que llevar un regalo ella quería el suyo, la raqueta, que sabía que tenía Broncano: “Rafa me firmó una raqueta para mí y se la dio a Richi Castellanos, que es un personaje. Y yo le dije que cuándo quedábamos, que me tenía que dar la raqueta”, contó la actriz. Pero ese quedábamos es el habitual que se dicen dos personas que nunca se van a ver. Amaia Salamanca insistió para que se la mandase, pero Castellanos se negó y al final nunca quedaron y la actriz, cómo no quedaba más remedio, dio la raqueta por perdida. Se quedaba sin un objeto más que preciado.

Sin embargo, la raqueta apareció en el momento más inesperado: “Y ahora el mamón de Arturo viene aquí con la raqueta,,, Que es mi vecino, que he hecho una serie con él, que he cenado con él mil veces, y no me había dicho nada de esto. Y de repente tenía mi raqueta”, narraba Salamanca su sorpresa el día que vio a Valls aparecer con la raqueta en el programa de Broncano, y lo que es peor, regalársela al presentado, que encima, es un admirador confeso de Roger Federer.

Así que ya que estaba en el programa la actriz pidió a Broncano si podía devolverle la raqueta. Ya han pasado más de diez años desde que supo de ella, quizá era un buen momento para recuperarla. Pero Broncano fue reacio. “La tengo en mi casa en la mochila del tenis. No la vas a recuperar ya nunca”, dijo para añadir que le había quitado ya la dedicatoria de Rafa a Amaia y que por tanto, la raqueta no tenía ya tanto valor. Broncano aseguró que se la quedaba incluso aunque la haya probado jugando y no se encuentre cómodo con ella. “Probé a jugar con ella, pero no me va bien. No es mi tipo de raqueta”, dijo el presentador.

Tengo otra si, es de Federer pero pone “Para mi amigo Bustamente” https://t.co/tvgE0xwy4d — Arturo Valls Oficial (@ArturoValls) July 5, 2022

Fue uno de los grandes momentos de Amaia Salamanca en La Resistencia, pero no acaba ahí. El protagonista de todo, el que la lio al llevar la raqueta, el actor Arturo Valls, ha reaccionado en las redes sociales a lo que sucedió en La Resistencia. El programa le apeló en Twitter: “Mira la que has liado, @ArturoValls. La culpa es tuya que vas regalando raquetas firmadas por Nadal como si nada”, se lee en sus redes sociales. Y el actor, conociendo la admiración de Broncano por Federer, ha contestado: “Tengo otra si, es de Federer pero pone “Para mi amigo Bustamente”,