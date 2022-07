El vacile de la novia de Kyrgios, Costeen Hatzi, a Rafa Nadal en Wimbledon

Nick Kyrgios y Rafa Nadal a veces se llevan bien y a veces no se soportan. Es lo que le pasa a casi todos los tenistas del circuito con el australiano. Él vive desacomplejado, no tiene entrenador, entra en la hierba de Wimbledon con zapatillas rojas o entrena con su novia Costeen Hatzi al lado de Rafa Nadal.

Eso sucedió antes del partido de octavos que jugaron los dos tenistas. Rafa resolvió el suyo contra el neerlandés Botic Van de Zandschulp, por 6-4, 6-2 y 7-6 (6), mientras que Kyrgios ganó su choque 4-6, 6-4, 7-6 (2), 3-6, 6-2 a Brandon Nakashima y enseñó a todo el mundo su habilidad, su madurez y que puede hacer grandes cosas en esta edición del torneo.,

Antes, como Rafa, tendrá que superar los cuartos de final y después, si ambos lo consiguen, se medirán en las semifinales. No puede haber partido con más morbo: la calma de Rafa frente a la explosividad del tenista australiano.

Aún queda para eso y se tiene que dar las dos victorias. Seguro que si llega el duelo ambos se mostrarán nerviosos y habrá que ver cómo guardan las formas. Antes de los choques de los octavos, las guardaron con cordialidad y elegancia. Se encontraron en la pista, Rafa Nadal sonrió al ver entrenar a Kyrgios y a su novia.

El vacile de Costeen a Rafa llegó después en las redes sociales, cuando la modelo colgó el vídeo de ella y su pareja jugando sobre la hierba de entrenamiento de Wimbledon y escribió: “Rafa Nadal quedó impresionado”.

Por ahora los vaciles no pasan de eso, de bromas sin mucha intención entre compañeros que se han visto mucho y se respetan. Puede que después del miércoles, cuando se disputan los cuartos, el tono cambio. Kyrgios, quizá por primera vez en su carrera se ve con tenis para ganar Wimbledon, es decir, para superar los cuartos y hacer frente a Nadal si el español se planta en semifinales. El problema es que Nadal se ve con más dificultades. Aún no ha llegado su mejor momento, aunque sigue pasando rondas: “Valoro estar aquí de una manera bastante simple y positiva: estoy en cuartos de final. Estoy en cuartos porque he hecho las cosas lo suficientemente bien para estar aquí. Contra los dos rivales más difíciles, los he ganado en dos sets. He estado a un nivel cuando lo he necesitado. Esto es importante: cuando la exigencia ha subido, yo he estado preparado para subir mi nivel.”, describió acerca de sus dos últimos partidos. Sin embargo, sabe que no será suficiente. “Esto es lo más positivo. Intentaremos seguir aumentando el nivel y si no lo consigo, pues me iré para casa”, dijo el tenista español.

Como Kyrgios, no habla de su posible semifinal: ““Los otros dos torneos terminaron en victoria, aquí falta mucho. En Australia estaba jugando bien, tenía buenas sensaciones después de un periodo difícil de no competir. Roland Garros fue difícil y aquí estamos como estamos, con la ilusión de estar en cuartos de final. Aceptando las cosas como van viniendo. Estoy en cuartos, que es lo importante. Respeto mucho el día a día”, concluyó Rafa.