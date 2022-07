Djokovic se pone duro y critica a Wimbledon: horarios, el techo…

El serbio Novak Djokovic expresó su malestar por algunos aspectos que no le gustan de Wimbledon y criticó por ello a la organización del torneo londinense. Los horarios y la utilización del techo retráctil en determinadas circunstancias, no cuando llueve y se hace necesario para que se pueda disputar la jornada, fueron los dos puntos en los que el número 3 del mundo centró sus críticas.

Los partidos en la pista central comienzan a las 13:30, hora local, lo que provoca que cuando la jornada se alarga sea necesario parar el partido que se esté disputando para cubrir la pista con el techo retráctil y poder encender la iluminación artificial. Esto hace que las condiciones de la pista cambien, algo que no gusta a Djokovic.

“Cambian las condiciones, el estilo de juego, la forma en que te mueves. La hierba es más resbaladiza. Las luces. Lo convierte en un torneo bajo techo en muchos casos. Así lo vimos con el partido entre Tsitsipas y Kyrgios o también en el caso de Nadal contra Sonego”, criticó Djokovic, quien es partidario de que se adelante el comienzo de la jornada: “Creo que la mayoría de los jugadores probablemente estaría de acuerdo en que los partidos empiecen antes. Dado que hay algunos cambios este año que nunca pensamos que veríamos en Wimbledon, ¿por qué no mover el comienzo media hora, una hora antes? Creo que sería muy bueno terminar los partidos sin usar el techo”.

Los jugadores que ganan son entrevistados sobre la pista por la BBC antes de poder ir a los vestuarios, igual que sucede en Roland Garros, y entre un partido y otro hay 20 minutos de pausa y todo esto hace que la jornada se vaya alargando. “He oído que hay algunas conversaciones sobre la posibilidad de adelantar el comienzo de los partidos, los primeros encuentros en las pistas grandes, especialmente en la pista central. No veo una razón por la que no se pueda comenzar más temprano, para ser honesto, particularmente ahora que hay entrevistas en la cancha que no teníamos hasta hace unos años”, dijo Djokovic al respecto en The Telegraph. “También el tiempo entre los partidos. Es casi seguro que, si estás programado el último en la central, vas a terminar un partido bajo techo, lo que cambia las condiciones”, añadió.

Con techo o sin él, en Wimbledon la hora límite para jugar son las 11 de la noche. A esa hora se detiene la jornada y se reanuda al día siguiente. Con la petición de adelantar el comienzo de los encuentros también se pretende evitar, en la medida de lo posible, que haya duelos que no se puedan terminar y deban concluirse un día después.