Las fotos del fiestón de Kyrgios tras perder Wimbledon: agarrado a una botella de vodka

Kyrgios llegó a la final de Wimbledon en su mejor participación en un Grand Slam. No jugó contra Nadal y ganó el primer set a Djokovic, pero después el serbio se puso a jugar y el australiano lo único que pudo hacer fue aguantar, perder algo los nervios y acabar perdiendo el partido. Pero fue un éxito para él, que nunca ha sido el más constante. Un éxito, pero también un sacrificio: “No he salido mucho, he intentado dormir bien, comer bien, sin beber ni una cerveza, entrenando bien. He estado muy comprometido en las tres o cuatro últimas semanas. Si esto no es compromiso, no sé qué más puedo hacer. Para mí es algo surrealista estar aquí hablando como finalista de Wimbledon”, decía para explicar su victoria.

Antes de la final habló con Djokovic y quedaron en que quien ganara invitaría a una cerveza. Y Kyrgios añadió que algo más, que había que irse a celebrarlo a lo grande, con un fiestón. No se sabe que hizo Djokovic, pero Nick cumplió su palabra. Tenía tantas ganas que esa misma noche se fue l popular club londinense Wyld Club con su novia, Costeen Hatzi, y su hermana, Halimah Kyrgios. En la fotos que publicó el club, Kyrgios o aparece sosteniendo una botella de vodka.

Kyrgios, de fiesta tras perder en Wimbledon FOTO: La Razón (Custom Credit)

Nick Kyrgios nunca ha escondido que le gusta tanto el tenis como disfrutar de la juventud, de su fama y de su dinero. Por eso, hasta ahora, ha sido una especie de talento fallido, siempre luciendo su calidad, pero sin llegar a dar todo lo que podía. Ha sido en Wimbledon, por fin, sin jugar la semifinal por la lesión de Nadal, donde su tenis ha explotado. Pero no podía aguantar y necesitaba irse de juerga a lo grande, sin pensar en mañana ni en los siguientes torneos. Y como ha sido finalista en Wimbledon, puede publicarlo en las redes sociales o dejar que lo publiquen sin que sus críticos, que siguen siendo muchos, se le echen encima.

Él tenía ganas de fiesta, pero también quienes les acompañaban, también. Su hermana y su novia Costeen Hatzi presumieron de lo bien que se lo estaban pasando y bebiendo. La novia grabó a la hermana de Kyrgios con dos botellas de alcohol. Como se ve una de las que sostiene, aún llena es la misma que después se ve en las manos de Kyrgios, bastante más vacía.

La hermana de Kyrgios, con dos botellas de alcohol FOTO: La Razón (Custom Credit)

Después de Wimbledon y después de celebrarlo falta por ver con qué ganas va a afrontar Nick Kyrgios su futuro en el tenis. Él reconoció que incluso le vino bien no ganar porque eso hubiera afectado a su motivación a la hora de jugar torneos menores. Pero como fue inferior a Djokovic eso puede estimular a Kyrgios a seguir intentándolo. Esta temporada apenas ha jugado antes del torneo de inglés porque quería llegar en su mejor momento y porque pensaba, está claro que con tino, que era su gran oportunidad. Habrá que ver cómo acaba esta termporada y cómo plantea la que viene. Había dicho que quería jugar Roland Garros.