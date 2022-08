El vídeo viral de Nadal con 3 años

Todo está preparado para el regreso de Rafa Nadal a las pistas en Cincinnati, dejada atrás, a la espera de probar en competición, la rotura abdominal que le hizo abandonar Wimbledon. Entre los vídeos que circulan en las redes sociales del zurdo entrenando en las instalaciones del Lindner Family Tennis Center se ha colado otro de hace unos años, concretamente de 1989:

FC Mallorca defender Miguel Angel Nadal holding his 3-year-old nephew Rafael in July 1989 😊 pic.twitter.com/RJozuW9Pyh — Luigi Gatto (@gigicat7_) August 12, 2022

El futbolista es Miguel Ángel Nadal y el chaval al que sostiene en sus brazos es su sobrino Rafael. En ese momento ni sospechaba que a quien levanta mientras le entrevistan en la tele se iba a convertir en una leyenda del deporte. Miguel Ángel era un defensa central, que a veces actuaba también de centrocampista, que distribuyó su carrera en dos equipos: el Mallorca (1986-91 y 1999-2005) y el FC Barcelona (1991-1999), con el que ganó, entre otros títulos, cinco ligas y una Copa de Europa. También fue 62 veces internacional.

Durante la niñez de Rafa Nadal estuvo combinando el tenis con el fútbol, su otra gran pasión y que además también se le daba muy bien. Al final, vistos los resultados, parece que optar por la raqueta fue una sabia elección. Nunca ha ocultado que su equipo es el Real Madrid, aunque tuviera un tío que jugara en el Barcelona. Así lo explicaba Toni Nadal en una entrevista con LA RAZÓN hace años: “La familia está dividida, ja,ja,ja. Cuando mi hermano jugaba en el Barça, Rafael quería que ganara el Barcelona, pero no estaba muy convencido porque es un fanático del Real Madrid. Cuando regresó al Mallorca, pudo volver a cambiar”.

Camino del US Open

Nadal prepara su vuelta a las pistas en Cincinnati. Se le ha visto compartiendo entrenamiento con el joven danés Rune y la gran duda es ver cómo se desenvuelve con el servicio, que es el golpe que la lesión en el abdomen le limitaba. Será la décimo tercera participación del balear en este Masters 1.000, que ganó en 2013. No participaba desde 2017. El gran ausente será Novak Djokovic, aunque se le ha abierto una puerta para poder disputar el US Open pese a no estar vacunado contra el covid. El serbio tiene buenos recuerdos de Cincinnati: cuando lo conquistó en 2018 se convirtió en el primer tenista, y de momento el único, que ha ganado al menos una vez todos los Masters 1.000. A Nadal le falta Miami y París-Bercy. Tampoco ha levantado el título en Shanghái, pero sí lo hizo en Madrid cuando se disputaba bajo techo en pista dura, que era el equivalente en 2005.

El récord que buscará seguir ampliando Rafa es el de los Grand Slams: tiene 22 y en Nueva York buscará el 23.