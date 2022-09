El inesperado alimento de la dieta de Alcaraz antes de los partidos para llegar a ser el número uno

Carlos Alcaraz ha dejado de ser el chico de moda del tenis para convertirse en el rival más temido por el resto de jugadores. Su victoria frente a Cilic y las derrotas de Nadal y Medvedev pueden conducirle al número uno, en pugna con Casper Ruud. Aun no quiere pensar en eso, no quiere dar saltos al futuro que no llevan a ningún sitio. Es mejor ir paso a paso y el primero de todo empieza con el partido de cuartos frente a Sinner, que le ha ganado en los dos últimos enfrentamientos: ““Que me haya ganado los dos últimos partidos influye positivamente en mi actitud porque soy un chico muy competitivo que quiere demostrar de lo que soy capaz. La verdad es que le tengo ganas y voy a ir a por todas”, decía Alcaraz.

Con Kyrgios y la mujer que bebe cervezas, es uno de los grandes protagonistas del Us Open. Todos quieren saber cómo lo hace para superar mentalmente tantas dificultades pese a su edad y para resistir en los partidos sin desgaste físico. Parte del secreto está en la alimentación. Pero es inesperado.

En una entrevista que dio a la ATP el pasado mayo habló de su dieta: “No sigo una dieta en sí, pero sí que intento cuidarme. He aprendido mucho a comer lo que sí me conviene para mi carrera, y lo que no. Pero cuando toca saltarme un poco la dieta, lo hago”, reconoció. Sigue ciertas pautas que le indican: “No tengo un nutricionista como tal, pero mi fisioterapeuta, Juanjo Moreno, sabe mucho. Él es un tío muy curioso que intenta estudiar de nutrición, y me va guiando en los torneos. Y poco a poco le he ido aprendiendo”.

Y sobre todo se basa en pescado y pasta,“más que en carne”. “Como bastante pasta, eso es bueno para el deportista. Y tengo la suerte de que como mucho, pero no cojo mucho peso en plan de grasa. A mí me viene bien comer bastante, y eso hago. También como mucha ensalada, mucho arroz”, aseguraba. Pero lo sorpresa llegó después cuando reconocía que también toma un plato que pocas veces se nombra en la dieta de un deportista. “¡Me encanta el sushi! Es muy bueno”, aseguraba el tenista español. Le gusta tanto y le sienta tan bien que no se priva: “Como Sushi muchas veces antes de un partido”, respondía.

Los partidos exigen mucho esfuerzo físico durante mucho tiempo, por eso tiene que comer mientras juega: “A la hora de partido, suelo tomar una barrita que lleva dátiles, claras de huevo y creo que guaraná. Y la suelo combinar con plátanos. Llevo mucho comiendo eso. Como año y medio, más o menos, y me gusta mucho, la verdad”.

Además, Alcaraz desvela qué es lo que más le gusta cuando no tiene que competir y puede relajarse un poco: “Me gusta mucho la pasta… No tengo restaurante favorito como tal, pero si voy a uno bueno y tiene pasta buena, suelo pedirla”, contaba. Y hay otra cosa que le encanta: “El kebab. Como mucho cuando estoy en Murcia. Pero, en realidad, soy muy simple. No creo que sorprenda a alguien con lo que como”.