Alcaraz sobrevive a una tortura ante Cilic

Alcaraz sigue derribando fronteras y ya está en cuartos de final del Abierto de Estados Unidos. Carlitos superó a Cilic por 6-4, 3-6, 6-4, 4-6 y 6-3 en 3 horas y 53 minutos combate para citarse con Jannik Sinner entre los ocho mejores donde no queda un solo ganador de Grand Slam. El italiano también necesitó cinco sets para deshacerse del bielorruso Ilia Ivashka (6-1, 5-7, 6-2, 4-6 y 6-3) y protagonizar un duelo que va camino de convertirse en clásico. El balance en los precedentes es 2-1 para el italiano. Sus victorias llegaron en los dos últimos partidos (la cuarta ronda de Wimbledon y la final de Umag). Carlitos se impuso el curso pasado en la segunda ronda de París-Berçy.

A Alcaraz no le quedó otra que armarse de paciencia ante el mejor Cilic en mucho tiempo y que llegó a recordar al campeón en Nueva York hace ocho años. Se habían superado las dos horas de partido y el duelo no podía estar más equilibrado. Superada la medianoche neoyorquina, Carlitos seguía sufriendo a la espera de su momento. El balcánico comenzó a cometer errores con la derecha. Fueron las primeras grietas, que se tradujeron en una bola de break en el octavo juego. Cilic la salvó, pero la apuesta de Alcaraz por irse a restar poco menos que a Brooklyn alteró el juego del croata. La señal definitiva de que el partido estaba cambiando fue un servicio corto, estilo Kyrgios, que soltó Cilic en el décimo juego. Lo nunca visto en su tenis. Sirvió para que el español se situara 0-30; otro error con la derecha, 0-40... tres bolas de set al resto, una tonelada de dudas para Cilic y Alcaraz volvía a estar por delante.

Con el margen de error reducido al mínimo, Carlitos fue capaz de salvar tres bolas de break en el tercer juego de la cuarta manga. Y comenzó el acoso al servicio del croata. Tuvo tres oportunidades de ruptura en el sexto juego; otras dos en el séptimo... Cilic escapó vivo y reapareció su mejor versión. Logró un break en el noveno juego después de estar al borde del KO y prolongó el partido hasta el quinto set.

El impulso le llevó al croata a lograr una nueva ruptura para arrancar el parcial definitivo. Y en la situación más crítica apareció el Alcaraz que parece que lleva una década en el circuito. Devolvió el break de inmediato, defendió con éxito su servicio y destroz el saque de Cilic en el cuarto juego para lograr una ventaja decisiva. Superadas las dos de la madrugada en Nueva York, Carlitos ya estaba en cuartos. La victoria permite a Alcaraz seguir soñando con un doble objetivo: el torneo y el número uno. Para el segundo desafío hay dos opciones: ganar el título o alcanzar la final y que el noruego Ruud se quede en el camino. Al nórdico le espera hoy Berrettini.

Djokovic renuncia a la Davis

Novak Djokovic no formará parte, por razones personales, de la selección serbia en la fase de grupos de la Copa Davis que se disputará la próxima semana en Valencia. “Nole no jugará por razones personales. Un sinnúmero de veces ha estado con la selección, pero esta vez no está en condición de hacerlo”, declaró el capitán serbio de la Davis Viktor Troicki al diario deportivo “Sportski zurnal”, sin dar más detalles sobre la ausencia del ex número uno del mundo. “Es cosa personal, suya, simplemente esta vez no puede jugar, pero se sumará a la selección si nos clasificamos para la final en Málaga en noviembre”, dijo Troicki.

Serbia jugará del 13 al 18 de este mes la fase grupos de la Davis en Valencia con España, Canadá y Corea del Sur. Los dos primeros del grupo se clasificarán para las finales del torneo que tendrá lugar en Málaga del 22 al 27 de noviembre. En el equipo serbio estarán Miomir Kecmanovic (36), Filip Krajinovic (44), Laslo Djere (64), Dusan Lajovic (88) y Nikola Cacic, el mejor jugador balcánico en dobles.