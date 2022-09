El calendario de Alcaraz en lo que queda de 2022: ¿puede mantener el número uno?

Carlos Alcaraz aterrizó en Valencia después de ganar el US Open y convertirse en el nuevo número uno del mundo. Estaba sonriente y con buena cara, pese a la paliza que se ha dado. En la pista han sido 23 horas y 39 minutos, después la fiesta de celebración lógica, dormir poco, los compromisos con la prensa, la foto en Times Square con la copa de campeón y a volar... Para seguir jugando.

“Es una alegría enorme que tanta gente está apoyándome en cada partido, en cada momento. Es un orgullo poder representar a España en todos los lados”, aseguró el murciano. Se ha querido unir directamente al equipo español de Copa Davis, que se enfrenta a Serbia, el miércoles 14 de septiembre, sin Djokovic; a Canadá el viernes 16 y a República de Corea el domingo 18. Carlos no se entrenó con el grupo el martes, por lo que el miércoles no jugará, pero a partir de ahí, su cuerpo dirá si puede ayudar a España a meterse en los cuartos de final.

Lo mismo sucederá con el resto del año. Tras la Davis, Alcaraz se tomará un merecido descanso para el asalto a la parte final de un curso muy largo para él. En ella figuran el Masters 1.000 de París-Bercy (31 de octubre al 6 de noviembre) seguro, y después las ATP Finals (13-20 noviembre), el mítico Torneo de Maestros que reúne en Turín a los ocho mejores tenistas del año, y para el que ya se ha clasificado. Hace un año, jugó y triunfó en las ATP Next Gen Finals, la versión pequeña, que mide a los mejores jóvenes menores de 21 años. Después de eso, si España se clasifica, la fase final de la Davis (23-27 de noviembre), los cuartos, semifinales y final. En función de cómo se encuentre podría añadir alguna cita antes de París como Viena, donde ya jugó en 2021, o incluso Basilea, donde quizá podría cumplir el sueño de medirse a Roger Federer.

La lucha por el 1

Con ese calendario, Carlos espera poder mantenerse en el número uno del mundo que ha logrado en Nueva York, y el panorama es favorable. Ahora mismo, Alcaraz lidera la clasificación con 6.740 puntos, por los 5.850 de Ruud y los 5.810 de Nadal, que son los tres tenistas con posibilidades. El sistema de puntuación de la ATP hace que los puntos logrados en cada torneo duren 52 semanas, por eso se dice que se “defienden” cuando llega la misma cita al año siguiente: se resta lo conseguido en la edición anterior (2021 en este caso), porque caduca, y se suma lo del presente (2022). Ruud defiende muchos más puntos que Carlos: 250 en San Diego, donde ganó; 90 en Viena; 180 en París-Bercy y 400 en las ATP Finals, además de los 90 que perderá seguro del Indian Wells que en 2021 se jugó en octubre (normalmente es en marzo) por la pandemia. Mientras, el murciano defiende 180 de Viena y 90 de París-Bercy, además de los 10 que pierde de Indian Wells. En la Copa Masters, por tanto, sólo sumará.

En el caso de Nadal, como el año pasado no disputó esta parte del curso sólo sumará puntos porque no tiene nada que defender. Estaría en una situación muy buena para intentar el asalto a la corona, pero sus circunstancias personales van a marcar su futuro deportivo a corto plazo, pues en octubre nacerá su primer hijo. “Tengo cosas mucho más importantes que atender que el tenis. A partir de ese principio básico, tomaré las decisiones adecuadas”, dijo tras caer en el US Open. “Tenía que hacer un esfuerzo aquí, lo hice y no ha salido como me habría gustado. Es momento de resetear. Han sido unos meses difíciles. Toca empezar de nuevo, profesionalmente hablando. Ahora es el momento de tener el primer hijo y confiar en que todo salga bien”, añadió.