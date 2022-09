Alcaraz en “El Hormiguero”: la espectadora que le puso nervioso en el US Open

Carlos Alcaraz pasó por “El Hormiguero”, de Antena 3, para hablar con Pablo Motos sobre su último éxito en el US Open, que le llevó al número uno del mundo. Después, ha jugado la Copa Davis y ahora se va a tomar unos días de descanso antes de afrontar el tramo final de la temporada, en el que defenderá su corona. Estas fueron sus respuestas.

Jugar con sol de cara

“Nos adaptamos bien, pero es mejor jugar con sombra. A veces se pierde la bola con el sol, hay sol y sombra, y si la velocidad es alta, cuesta. Y con el saque, la tiras y si hay sol, no hay bola”.

Número uno

“Aún no me he parado a pensar que soy número uno y he ganado el US Open. Vine a la Davis... Me va a costar unos días”.

A ver si me quitan de ahí. ¿Lo piensa?

“Es difícil llegar, pero más mantenerse. Hay muchos por detrás peleando por lo mismo que tú y si me lo quitan lucharé para volver”.

¿Preocupado por las expectativas?

“La verdad es que no. Lo llevo bien. No le presto atención a las expectativas. Siempre digo que voy a ser el mismo chico de siempre, disfrutando de jugar”.

Cuando metes un bolón o una bola peligrosa da más gustillo...

¿Te gusta igual un punto normal que un tras un golpe peligroso?

“Guata más cuando haces un bolón o una bola peligrosa, como ese que ha visto todo el mundo por detrás de la espalda, pues te da gustillo...”

Cuanto tiras una bola peligrosa. ¿Aprietas el culo?

“Depende de la bola. Algunas estoy seguro de que van a entrar, y otras aprieto y digo que entre, por favor”.

¿Pagó la cena tras ganar el US Open?

“Tenemos un amigo, yo lo conozco del año pasado, mi equipo de hace más años. Nos trata genial, estuvo mi familia, mi equipo, mis amigos, los que estuvieron por allí, y... Obviamente tocaba pagar. A familia, amigos y equipo, con muchísimo gusto.

¿Manda más tu padre o tu madre?

“Buena pregunta. Mi padre, pero diría que entre ellos hablan y llegan a un acuerdo. Diría que es imposible que uno diga una cosa y otro otra. Voy contra dos, ja, ja, ja”.

¿Dormiste bien tras ganar el US Open?

“Me costó dormirme un poquito, pero dormí como un bebé. La copa se la quedaron ellos porque tenía que hacer las fotos y demás, pero estoy deseando que llegue a casa para poder abrazarla otra vez, porque fue un sentimiento único. A la mañana siguiente, volver a sentirla en mis manos, no me lo creía, pensé que era un sueño. Es una de las mejores cosas que me ha pasado en mi vida”.

Partido contra Sinner.

“Estaba fino, de los mejores partidos que he jugado en toda mi carrera, físico, mental y tenístico. El golpe por atrás sabía que entraba, por eso salí tan rápido y al final le pegué sin pensar, conforme vi que la bola iba baja no vi al rival, dije que iba cruzada y si me la pilla, mala suerte”.

Frase que se dijo del toro.

“Estoy hecho un toro”. Te trasmites confianza a ti mismo. Soy muy expresivo para lo malo y lo bueno. Llevábamos un partido físicamente altísimo, estaba corriendo lo que no estaba escrito, y llegar a ese punto y decirme que estoy hecho un toro y que va a sudar sangre para ganarme, es decirme que tengo las de ganar.

"Hablarte bien te transmite buena confianza y buenas vibraciones", @carlosalcaraz y la importancia de decirte cosas positivas #AlcarazEH pic.twitter.com/3OdL2IfGV3 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) September 19, 2022

¿Cosas negativas también se dice?

“Por ejemplo, algún fallo que no toca, le doy vueltas a la cabeza, que esa bola tocaba larga, a veces me insulto a mí mismo”.

Coaching.

“Me gusta, porque desde fuera se ve todo más fácil y mejor”.

Parte mental. El mejor consejo.

“Que esté en armonía conmigo mismo. En los partidos tienes que fluir. Tienes que pensar que el golpe lo tienes”.

¿Nervioso noche de antes de la final?

“Sí muy tenso, y yo no suelo ponerme tenso antes de los partidos”.

¿Película favorita?

“Las de Rocky me motivan y me gustan. Me ponen los pelos de punta”.

¿Sueña con tenis?

“Rara vez, pero que yo me acuerdo”.

Último punto de la final del US Open.

“Fue más un ‘lo he conseguido’ que un ‘menos mal’. Era la primera final de Grand Slam que jugaba. La primera vez que luchaba por el número uno. Tengo 19 años...”.

Fama

“Lo llevo bien. Soy una persona normal, el de siempre. Si quiero dar un paseo, lo doy. Te prohíbes algunas cosas, pero si me piden una foto no me importa, me da fuerza saber que hay gente detrás de mí”.

Conocer a famosos.

“Me he puesto nervioso con prácticamente todos los famosos. Hasta no hace mucho no me consideraba famoso. Ahora me considero conocido, pero a los tenistas los he visto desde que era pequeño y nunca pensé que iba a estar ahí. Y ahora somos los dos los que vamos a conocernos.

Discurso a sus seguidores.

“Esto no es un camino que se recorre solo: tienes a tu familia, equipo... Pero luego sales a la pista y lo que te tira para arriba, en cierta parte, o sería el triple de complicado o casi imposible lograrlo, es ese apoyo”.

Conduciendo, esquiando... ¿También dice “soy un toro”?

“No. El ‘vamos Charly, estoy hecho un toro’, sólo en el tenis”

Cuando sacas fuerte, ¿te giras a ver la velocidad?

“Sí. Mi récord ha sido 216 por hora, 217″.

La dejada: ¿por estrategia o para minarle la moral al rival?

“La segunda, no. Entre estrategia y porque estoy bloqueado mentalmente y no sé qué hacer”.

Opinión sobre el pádel

“Me encanta el pádel, y cada vez que puedo juego con Juan Carlos y con mis amigos. En el pádel Juan Carlos me toca la cara...”.

Trancas y Barrancas consiguen las mejores respuestas del campeón mundial de tenis ¡@carlosalcaraz! #AlcarazEH pic.twitter.com/DONA925mh6 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) September 19, 2022

Llevar canzolcillos apretados.

“El 99 por ciento de los jugadores, apretadetes”.

Los murciano, ¿le echáis limón a todo?

“Le echamos limón a muchísimas cosas. Hay personas y personas. Hablando de mí, le echo limón a muchas cosas. Todo el mundo dice que a la paella no, porque se pierde, yo sí. A cierta sopa...”.

¿Más proposiciones indecentes por Instagram por ser número uno?

“Sí”.

Federer, si viene que quiere ser tu entrenador.

“Yo con Juan Carlos... Es mi segundo padre, no lo cambiaría por nada del mundo”.

Federer, no jugar contra él.

“Fastidia un poco, pero así puedo decir que 0-0 con él, no 0-1″.

Cuando colocan las cuerdas, ¿se nota de verdad o es postureo si está movida?

“Se nota. Cuando están movidas, es más fácil que se rompan y se gasten antes. Lo mejor es tenerlas colocadas, lo mejor posible, porque si no se desgasta antes”.

Público del US Open.

“Lo que más me impactó, estoy jugando delante de Michelle Obama. Hay un momento que dices: “¿Es real esto?”, pero te levantas del banquillo y ya lo tuyo”.