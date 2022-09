Lo nunca visto, España manda en el tenis: Carlos Alcaraz y Rafa Nadal, uno y dos del mundo

El ranking de la ATP se actualiza cada lunes y la próxima semana se vivirá un momento histórico para el tenis español, que ocupará las dos primeras posiciones del circuito masculino. En lo más alto seguirá Carlos Alcaraz, lugar al que accedió después de conquistar el US Open, convirtiéndose en el número uno más joven de la historia; y justo detrás se situará Rafa Nadal, que gana una posición pese a que esta semana no está jugando. La derrota de Casper Ruud ante el japonés Nishioka (6-2, 3-6 y 6-2) en los cuartos de final del ATP 250 de Corea hace que el noruego no haya defendido los puntos que necesitaba para seguir como número dos y que, por tanto, el balear le rebase.

Carlos seguirá líder con 6.740 puntos, y detrás Rafa con 5.810, mientras que Ruud se quedará con 5.645.

Sin duda, Carlos y Rafa han sido los dos mejores tenistas del año, ganadores de tres de los cuatro Grand Slams. El otro, Wimbledon, se lo llevó Djokovic, que estaría sin duda peleando por el número uno en circunstancias normales. Pero para él nada ha sido normal este curso, pues no pudo disputar el Open de Australia y el US Open por no estar vacunado y su triunfo en la hierba de Londres no le ha dado puntos, ya que el torneo más importante del mundo fue castigado por su veto a los tenistas, hombres y mujeres, rusos por la guerra en Ucrania. A Roland Garros, donde defendía título, sí acudió, pero fue frenado por Nadal en cuartos de final en uno de los partidos del año.

Nadal, ahora centrado en ser papá, pero volverá...

El zurdo no ha podido disputar muchos torneos este curso, entre los problemas en el pie izquierdo, la fisura en la costilla y la rotura abdominal. Han sido diez, que ha aprovechado de maravilla. Ha ganado cuatro (Melbourne, Open de Australia, Acapulco y Roland Garros) con 38 triunfos y cinco derrotas, más la retirada obligada en Wimbledon por lesión. Como el año pasado no participó en el tramo final de la temporada porque se estaba recuperando de su dolencia crónica en el pie no defiende puntos y eso hace que ascienda pese a no jugar. El futuro a corto plazo del manacorense está más centrado en lo personal que en lo tenístico, a punto de ser padre como está. “Han sido semanas difíciles, con pocas horas de dormir y un poquito de estrés en general. Situaciones un poco más complicadas de lo habitual en casa. He tenido que lidiar con una presión diferente a la que estás acostumbrado en la vida profesional. Por suerte, todo está bien, estamos mucho más tranquilos”, dijo en su última aparición pública, la emotiva despedida del tenis de Roger Federer, a la que Rafa “no podía faltar”. “A día de hoy lo que quiero es recuperar la normalidad, que el tema personal siga bien, que es la máxima prioridad, y después organizar mi vida de la manera adecuada”, insistió. No se sabe, por tanto, ni si va a acudir al Torneo de Maestros en Turín, que es la única gran competición que falta en su palmarés. También dejó claro que por su cabeza no pasa en estos momentos la palabra retirada, por lo que queda Rafa para rato.

A Carlos le quedan cinco citas

En el caso de Carlos, el nuevo rey del tenis, este 2022 es sin duda el año de su explosión definitiva, en el que todo lo que venía apuntando se ha hecho realidad antes incluso de lo previsto. Después de ganar el US Open y volar directamente de Nueva York a Valencia para disputar la Copa Davis, ha dejado de competir una semana. Tampoco la ha tenido tranquila con reconocimientos por aquí y por allá. El lunes volvió a las pistas en la academia Equelite en Villena y en su plan para acabar el curso y mantenerse en lo más alto hay cinco citas: Astana, Basilea, Masters 1.000 de París-Bercy, Copa Masters y el colofón en la Davis.