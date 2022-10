La contundente reflexión de Toni Nadal sobre la paternidad de Rafa: “No será tan bueno...”

Rafa Nadal ponía fin a la temporada con una inesperada derrota en la ronda de octavos de final del US Open, tras un duro partido contra el estadounidense Frances Tiafoe en el que no estuvo especialmente acertado con su servicio. En la rueda de prensa posterior, Nadal reconoció que necesitaba descansar, reponer fuerzas y, sobre todo, volver a casa para estar cerca de su mujer, Mery Perelló, en la recta final del embarazo.

Nadal dejaba entonces muy claro que ha llegado la ocasión de poner su atención en “cosas mucho más importantes que el tenis”, en referencia a su futura paternidad. Ahora, Mery Perelló encara ya la recta final de su embarazo, puesto que está previsto que dé a luz este mes de octubre y el tío del tenista, Toni Nadal, se ha referido al papel de Rafa como padre.

“Están esperando con ilusión. (Mery Perelló) tuvo que guardar reposo pero nada especial”, afirmó el ex entrenador del tenista a Aruser@s, que augura que Rafa Nadal será un buen padre, aunque “no será tan buen padre como buen deportista”. “Es uno de los mejores deportistas del mundo, entonces, no creo que llegue a ser uno de los mejores del mundo como padre”, añadió para tratar de explicar su reflexión y no provocar un malentendido.

Nadal ya confesó en 2018 cómo sería como padre: “Me encantan los niños. Me gustaría que mis hijos hicieran lo que les gustara, no tengo ninguna intención de forzarles u obligarles a seguir mis pasos en ningún sentido”.

“Tenemos claro nuestra ruta”

Tan solo dos años después, en una charla con su compañero Andy Murray, bromeó sobre todo lo que conlleva tener un bebé: «Estoy deseando que me despierte a las 6 de la madrugada. Espero estar en esa situación dentro de no mucho tiempo».

«Nosotros tenemos clara nuestra hoja de ruta para ser padres». Y es que el de Manacor tiene claro que quiere estar con su hijo, tal y como indicó en un encuentro con clientes del Banco Sabadell en A Coruña: «Me gustaría tener una familia con niños, me encantan, pero siendo muy sincero, no es una decisión personal, no es una cosa de uno, es una cosa de dos y también por mi forma de entender la familia me costaría tener niños y estar todas las semanas viajando por el mundo».

El tenista no tendrá demasiado tiempo para disfrutar de su hijo antes de regresar a la pista ya que el manacorí, número dos del ranking de la ATP, se enfrentará al noruego Casper Ruud, tercero, en una partido de exhibición el 1 de diciembre en la Plaza de toros ‘La México’ de Ciudad de México.