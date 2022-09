¿Por qué Carlos Moyá no paraba de gritar a Rafa Nadal “¡cafeína!”?

Rafa Nadal perdió 6-4, 4-6, 6-4 y 6-3 contra el estadounidense Frances Tiafoe en los octavos de final del US Open. Tiafoe jugó el partido de su vida para dejar a Rafa fuera del US Open en octavos de final en tres horas y 34 minutos. Un triunfo que pone punto y final a una racha de Nadal de 22 partidos ganados de forma consecutiva en un ‘major’.

El español no tuvo su mejor día y desde la grada su entrenador, Carlos Moyá, no paraba de gritarle ¡cafeína! mientras levantaba un vaso de café con su mano. ¿A qué se debe esta extraña orden? Pues tiene mucho que ver con el rendimiento del Nadal sobre la pista.

La cafeína es uno de los suplementos para deportistas más estudiados. El Australian Sport Institute (AIS), una de las agencias más importantes sobre el deporte, clasifica los suplementos deportivos en 4 grupos según su evidencia científica (grupo A, B, C y D). La cafeína la podemos encontrar en el Grupo A. En este grupo solo se incluyen los productos que realmente mejoran el rendimiento deportivo. Por lo tanto, tenemos un gran producto para poder utilizar pero, además, desde el 2004 ya no se encuentra en la lista de sustancias prohibidas por la WADA (World Anti-Doping Agency). Por tanto, el consumo de cafeína en el deporte es una opción que cada vez genera más interés entre los deportistas, según recoge el portal de nutrición Alimenta.

Se considera como un suplemento deportivo, ya que favorece el rendimiento a nivel físico y mental. Diferentes evidencias científicas demuestran estos efectos en deportes de equipo como fútbol y rugby o en deportes de alta intensidad con actividad intermitente y duración prolongada. Su uso se ha generalizado en los últimos años; tanto deportistas de élite como amateurs recurren a esta sustancia para aumentar su rendimiento, acelerar la quema de grasas y disminuir el cansancio.

¿Qué beneficios tiene la cafeína en el deportista?

Mejora el rendimiento en deportes de resistencia, disminuyendo la percepción de fatiga, permitiendo mantener la actividad a una intensidad superior durante un periodo más largo.

Estimula el Sistema Nervioso Central, aumentando la capacidad de alerta, concentración, tiempo de reacción y memoria.

Aumenta la movilización y utilización de grasas durante el ejercicio, retrasando el vaciamiento de las reservas de glucógeno (reservas de glucosa en nuestro organismo). He de decir que este efecto es breve e irregular; no todos los deportistas responden de igual forma, por lo tanto, sería necesario más estudios al respecto para llegar a una conclusión más sólida .

¿En qué deportes podríamos utilizar la cafeína?

Deportes de resistencia de más de 60 minutos.

Deportes de alta intensidad de entre 1-60 minutos.

Deportes de actividad intermitente

¿Cuándo se debe tomar?

La cafeína se absorbe rápidamente en el estómago; parece ser que el pico máximo de acción se produce entre los primeros 30-45 minutos tras su ingesta en ayunas, mientras que, puede prolongarse hasta 90 minutos en caso de ingerirse junto con otros alimentos. Su eliminación es un proceso lento que puede alargarse unas 3-4 horas después de su consumo. La administración más habitual consiste en tomar cafeína (en cápsulas o bebidas) 1 hora antes del ejercicio para asegurar concentraciones máximas en el plasma durante la actividad. No obstante, se pueden encontrar muchos trabajos que han investigado el efecto de la cafeína aplicándola más de una hora antes, menos de una hora antes e incluso durante el ejercicio. Una investigación científica demostró sus rápidos efectos. Se administró un chicle de cafeína a ciclistas en el kilómetro 10 de una prueba de 30 km que incluía un sprint máximo de 200 metros cada 10 km. Los participantes tuvieron que masticar el chicle durante 5 minutos y luego deshacerse de él. Los resultados mostraron una mejora en la potencia del sprint de los últimos 10 km, concluyendo que el efecto ergogénico del chicle de cafeína aparece a los 20 minutos de su consumo.

Con todas estas evidencias, no es de extrañar que el entrenador de Nadal no parara de gritar: ¡Cafeína!