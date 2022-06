Las reflexiones de Nadal sobre tener un bebé del que ya se conoce el sexo

El tenista español Rafael Nadal guardaba ayer silencio sobre su paternidad en el transcurso del homenaje que le rindió el Govern de Baleares por su trayectoria deportiva en un acto celebrado en el Consolat de Mar y presidido por jefa del ejecutivo autonómico, Francina Armengol.

“Este viernes”, respondió Nadal a los periodistas en alusión a la rueda de prensa que ha convocado para mañana, donde se espera que hable sobre el hijo que espera su mujer, Mery Perelló -según adelantó la revista Hola- y sus sensaciones por la lesión crónica que padece en el pie izquierdo.

Ya se sabe el sexo del bebé

Pero mientras eso sucede, medios baleares ya adelantan nuevos datos sobre el feliz acontecimiento. Tanto en El diario de Ibiza como en Ultima Hora avanzan que Xisca está embarazada de cinco meses y que ya se conoce el sexo del bebe: ¡Un niño!. Y, aunque Rafa Nadal aún no se ha pronunciado, ni siquiera en redes sociales, cobran especial relevancia las afirmaciones que ha ido dejando en los últimos años.

El tenista ya advirtió hace meses que “si vienen niños, habrá un cambio. Es algo que probablemente sucederá, porque ambos lo queremos”. Y ese momento de cambio ha llegado ahora en un momento en el que el fin de su carera parece más cerca que hace unos meses. Aunque espera seguir compitiendo, Nadal arrastra una lesión crónica en su pie izquierdo que le está haciendo replantearse su agitada carrera deportiva.

Nadal confesó en 2018 cómo sería como padre: “Me encantan los niños. Me gustaría que mis hijos hicieran lo que les gustara, no tengo ninguna intención de forzarles u obligarles a seguir mis pasos en ningún sentido”.

“Tenemos claro nuestra ruta”

Tan solo dos años después, en una charla con su compañero Andy Murray, bromeó sobre todo lo que conlleva tener un bebé: «Estoy deseando que me despierte a las 6 de la madrugada. Espero estar en esa situación dentro de no mucho tiempo».

«Nosotros tenemos clara nuestra hoja de ruta para ser padres». Y es que el de Manacor tiene claro que quiere estar con su hijo, tal y como indicó en un encuentro con clientes del Banco Sabadell en A Coruña: «Me gustaría tener una familia con niños, me encantan, pero siendo muy sincero, no es una decisión personal, no es una cosa de uno, es una cosa de dos y también por mi forma de entender la familia me costaría tener niños y estar todas las semanas viajando por el mundo».

Mañana, el tenista se pronunciará por fin en una rueda de prensa en la que se descarta que vaya a anunciar su retirada.