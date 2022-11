El importante aviso de Djokovic a Nadal y Alcaraz sobre lo que les espera a partir de ahora

Novak Djokovic quiere competir, siempre quiere competir. Lo ha demostrado en su debut en Paris-Bercy, donde no dio opción a Maxime Cressy y donde tiene en el punto de mira a sus grandes rivales, Carlos Alcaraz y Rafa Nadal. “Ha sido un primer partido complicado ante un tenista que saca extremadamente fuerte y rápido tanto con los primeros como con los segundos servicios. Creo que es realmente el único jugador que sube a la red en cada primer y segundo saque. No he cometido demasiados errores no forzados. Ha sido todo positivo de mi parte”, decía acerca de su primer encuentro.

Luego habló de Carlos Alcaraz, número uno del mundo y lo que le espera al estar en la cima del tenis mundial: “Ha tenido un año increíble. Se merece estar en esa posición por los resultados que ha tenido. Al final, los resultados son la mejor vara de medir en cuanto a la clasificación. Ha ganado un Grand Slam y ha jugado consistentemente bien. Aunque sólo tenga 19 años, juega con mucha madurez, con mucha energía”, aseguraba Novak Djokovic, que además dio otra de las claves del éxito del joven tenista murciano: “Tiene también a un gran entrenador, alguien que ha estado en sus zapatos, exnúmero uno Ferrero. Es una combinación perfecta. Ferrero sabe exactamente por lo que está pasando, cómo ayudarle mentalmente a soportar la presión de ser número uno y que todos quieran destronarte. Este es solo su inicio, pero tiene hambre de éxitos”, contaba, pero explicaba muy bien a qué se enfrenta Alcaraz. “Ahora tiene que defender puntos, es una situación diferente. Cuando eres cazador, tienes menos presión, pero cuando eres la presa a ser cazada es diferente, hay más presión. Habrá que ver cómo lidia con eso”.

Le han preguntado por la paternidad de Nadal y cómo afecta eso a la carrera de un tenista. Djokovic ha contado cómo jugó él cuando tuvo un hijo “Me ha cambiado mucho como persona, no tanto como profesional. Gracias a mi mujer, he podido continuar jugando al tenis a este nivel. Es importante tener a alguien que te apoya en todo, y ella ha sacrificado mucho para que yo pueda competir. Tuve una de mis mejores temporadas justo después de ser padre en 2014. A finales de año fui padre y 2015 fue uno de mis mejores años. Fue una fuente inmensa de energía y motivación”.

Stefan, su hijo, admirador de Nadal, juega al tenis: “No le meto presión, no pongo expectativas. Para mí es importante que entienda el tenis como un juego, como un deporte que puede ayudarte a crecer física y mentalmente. Es demasiado pronto para hablar sobre su carrera, tan solo tiene 8 años”, contaba, Pero le encanta cuando va a verle desde la grada: “Me sirve de gran motivación cuando viene a verme en los torneos o cuando me pide jugar. Es un sentimiento muy especial que nunca antes había tenido en mi vida”.