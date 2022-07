El hijo de Djokovic le vacila con Nadal y al serbio no le gusta nada

El serbio Novak Djokovic se clasificó para las semifinales de Wimbledon después de superar dos sets en contra ante el italiano Jannik Sinner y aprovecha los momentos que puede para entrenar junto a su hijo Stefan, de siete años, en las pistas del All England Lawn Tennis y Croquet Club.

Stefan es un gran seguidor de Rafa Nadal y en esos peloteos con su padre aprovecha para vacilarle imitando alguno de los golpes del español, algo que no gusta nada al tenista serbio. “Le encanta hacer el golpe de derecha como Nadal. Le gusta intimidarme terminando el swing de esa forma. Y sabe que no me gusta. Cuando lo hace, siempre se ríe, porque lo sabe”, reconoció Djokovic.

Diego acá está Stefan con su papá, decime a quien imita con ese drive???? 😆 Que cosa bonita de la vida. pic.twitter.com/wyqsj8WOzm — Arandu 🎾⚽📉 (@arandukaaguy) February 16, 2022

A Stefan le encanta jugar al tenis, pero su padre asegura que no le mete presión y nunca le ha obligado a jugar: “Ahora mismo está enamorado del tenis y tiene su propio deseo de perseguir su sueño en el tenis. Por supuesto, estaré aquí para lo que necesite. Nunca le he obligado a estar en una pista de tenis, pero, si quiere, intento estar siempre listo para jugar con él”.

En este sentido, Djokovic reconoció que habla con su hijo de tenis: “Aprovecho cada oportunidad para jugar con él. Ha descubierto el tenis por sí mismo y sólo intento que juegue mejor. Todo va sobre el tenis, cómo puede jugar y él lo está viendo y analizando. Hablamos de ello. Anoche, cuando le acosté, me hizo preguntas sobre cuál es la diferencia entre los tamaños de las raquetas, las cuerdas, por qué se encuerdan con más o menos tensión”.

🚨 ÚLTIMA HORA 🚨



Stefan Djokovic, de 7 años e hijo del robot vegano serbio Novak Djokovic, ya tiene mejor revés que yo.



Gracias por su atención. Pueden seguir con sus vidas. #Wimbledon2022 / #Wimbledon / #tennisnews pic.twitter.com/5n94nw7XqE — Al Servicio (@alservicio_) June 30, 2022

El pasado mes de febrero, durante una entrevista concedida a la BBC, Djokovic confesó que en la última final del Open de Australia su hijo Stefan estuvo animando a Rafa Nadal y celebrando cada punto que ganaba el español, mientras que su mujer apoyó a Daniil Medvedev. Djokovic también desveló que su hijo le hizo una petición relacionada con Nadal, que no sabemos si se habrá cumplido. “Hace unos días me preguntó: ‘¿Cuál es el próximo torneo en el que vas a jugar con él?’ No lo sé, le dije, espero que pronto, ¿por qué me preguntas eso? Y me dijo: ‘Me encantaría hacerme una foto con él’”, contó entonces Djokovic. Pero Nadal no es el único jugador español al que admira Stefan, quien también se ha sumado al grupo de seguidores de Carlos Alcaraz, como confesó su padre durante el Mutua Madrid Open.