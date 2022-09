La definitiva respuesta de Djokovic a si su máximo rival ahora es Alcaraz (le va a gustar a Nadal)

Terminó la Laver Cup, la despedida de Roger Federer, y lo hizo sin Rafa Nadal, que por diversos problemas personales tuvo que abandonar la competición tras acompañar al suizo en el dobles. Aunque perdió Europa contra el resto del mundo, el resultado fue lo de menos. Lo de más, la emoción de decir adiós a quien ya es una leyenda del tenis. “Todo lo que puedo decir es enhorabuena al equipo del Resto del Mundo, increíble remontada, os lo merecéis. A mi equipo, ha sido fantástico, he disfrutado cada minuto, algo emotivo por momentos, pero me he recuperado y el equipo también. Espero no haber sido la causa de la derrota”, dijo el suizo.

En uno de los partido se pudo ver a Federer dando consejos a Djokovic. “Es una experiencia única tener a uno de mis grandes rivales ayudándome. Me ayuda a entender de qué manera lee el tenis, cómo entiende el juego. Agradezco muchísimos sus comentarios, creo que me pueden ayudar mucho y disfruto charlando de tácticas con jugadores a los que suelo enfrentarme a lo largo del año por grandes objetivos”, decía el jugador serbio acerca de esa curiosa imagen. “Roger tiene mucho que ofrecer, desde luego. Creo que sería un excelente entrenador porque sabe muchísimo de este deporte y tiene una gran experiencia. Mucha gente cree que lo suyo es talento natural, pero pocos saben lo gran trabajador que es y todo lo que ha hecho para llegar donde lo ha hecho”, continuaba en sus palabras de despedida.

Sin Federer, Djokovic y Nadal quedan como el Big2 contra la evolución de los jóvenes, con el español Carlos Alcaraz a la cabeza. Después del torneo, la cadena Ser preguntó a Djokovic si tras la retirada del suizo su máximo rival era Alcaraz. “Rafa Nadal sigue jugando. Mientras esté será mi máximo rival”, ha contestado el serbio, por si alguien tenía dudas acerca de las rivalidades. Tienen edades parecidas, han hecho toda su carrera en paralela y son casi como un universo distinto al de los jóvenes que quieren echarles. Nadal y Djokovic se temen, pero se respetan.

Djokovic, además, ha hablado del futuro cercano: “Mi meta principal es estar en las Nitto ATP Finals. Debo quedar entre los 20 mejores y ahora estoy el 15 o 16. Tengo decidido jugar en Tel Aviv y en Astana, para ir luego a París-Bercy y, espero, que a Turín. Me mentalizo en eso para las próximas semanas”, dijo. Aunque hay un asunto que puede ser preocupante: su mano derecha: “Llevo lidiando con esto varios días, pude mantenerlo bajo control, pero es evidente que los dos partidos de ayer me han pasado factura. Llevaba muchos meses sin competir y hacerlo en una pista lenta, donde las bolas son grandes y pesan, pues ha tenido un impacto en mi muñeca”, contaba. Aunque es algo con lo que puede convivir: “En Río 2016 tuve problemas en una muñeca, pero era la izquierda. En este torneo tienes que dar mucha velocidad a la muñeca para imprimir potencia a la pelota por lo que achaco a eso las molestias. He sentido la falta de ritmo competitivo”, continuó.