Las palabras de Djokovic sobre Rafa Nadal que han dejado a todo el mundo con la boca abierta

Novak Djokovic es, como siempre, junto a Rafa Nadal, uno de los favoritos para ganar Wimbledon, aunque es un misterio cómo se encuentra y hasta dónde puede llegar el tenista serbio. “Estoy muy contento y feliz de volver al torneo que siempre fue mi sueño de la infancia, el que siempre quise ganar. Por supuesto, son maravillosos los recuerdos de las últimas tres ediciones de Wimbledon para mí. Espero poder continuar con esa racha” ha asegurado en una de las conferencias de prensa previas al comienzo de la competición.

Wimbledon no va a repartir puntos porque no juegan rusos ni bielorrusos: ”Va a afectar más a otros tenistas que a mí. No quiero decir que no son importantes, pero para mí no lo son tanto como antes. Ahora no persigo el ránking como antes, cuando quería romper el récord de Federer. No es tan importante en términos de prioridad. No he podido defender 4.000 puntos entre Australia y aquí, eso me afecta, pero mis prioridades son otras”, aseguró con mucha calma el serbio, contrario a que no se deje jugar a los tenistas de esos países: “No estoy del todo de acuerdo en prohibir a rusos y bielorrusos jugar. No veo cómo pueden haber ayudado a todo lo que ha pasado. No lo veo justo. Si a mí me pasara, sin haber contribuido al conflicto, no lo vería justo. Me gustaría recordar que, entre el 92 y el 96, los serbios no pudieron competir a nivel internacional. Sé cómo se pueden sentir”, añadió.

Djokovic sabe que su año está marcado por el Us Open, al que no puede ir al no estar vacunado. Y no piensa vacunarse: “A día de hoy, no se me permite entrar en Estados Unidos, soy consciente de ello, así que tengo una motivación extra para hacerlo bien aquí. Tendré que esperar y ver qué pasa. Me encantaría ir a Estados Unidos, pero a día de hoy no es posible. No puedo hacer mucho, es algo que depende del gobierno de Estados Unidos si permiten o no la entrada a personas no vacunadas en el país”, aseguró, dejando clara su intención de no ponerse el antídoto contra el coronavirus.

Una de las cosas que tiene el tenista serbio es que siempre habla con franqueza, aunque muchas veces suene polémica. También se ha referido a Rafa Nadal, su gran rival y que ha ganado los dos primeros Grand Slam del año: “Se operó en la segunda mitad del año pasado, volvió de esa cirugía y ganó el Grand Slam de primeras”, dijo el tenista serbio, sorprendido sinceramente por la capacidad de reacción del español. “De nuevo ganó en Roland Garros, por supuesto, el torneo donde históricamente ha ganado más títulos. Solo queda quitarse el sombrero por lo que ha logrado, por lo que sigue haciendo en una pista de tenis. Un gran espíritu de lucha. Increíble campeón. Sólo por todo lo que está intentando hacer para crear un legado aún más exitoso es algo de admirar y respetar, a pesar de que soy uno de sus mayores rivales y hemos tenido partidos increíbles durante nuestra carrera”, siguió recordando con caballerosidad Djokovic. “No tengo más que respeto por él y por lo que ha conseguido”, cerró sus palabras sobre Nadal.