Dos meses después de su último partido en la cuarta ronda del Abierto de Estados Unidos y 25 días después de ser padre volvió Nadal. Hola y adiós en París. Un buen arranque ante el estadounidense Tommy Paul se fue torciendo y un Rafa desconocido terminó claudicando en tres sets y después de dos horas y 33 minutos de pelea por 3-6, 7-6 (7/4) y 6-1. Paul se medirá en octavos con Pablo Carreño que se deshizo de Shapovalov por 7-6 (7/2), 2-6 y 6-4.

Rafa aparecía en París ajeno a la lucha por el número uno con Alcaraz. También al desafío de Djokovic en busca del séptimo título del serbio en París. Incluso al estreno de su palmarés bajo techo en la capital francesa. El último Masters 1.000 de la temporada era un test para ver cómo se encontraba y para afrontar con garantías el Torneo de Maestros. Se trataba de disputar el mayor número de partidos posibles, pero... Paul empezó y terminó amenazando. En apenas tres juegos Rafa se vio obligado a aplaudir un par de puntos del estadounidense y vio cómo sufría una rotura. La inquietud duró poco... de momento. Una oportunidad, un break. Otra oportunidad en el octavo juego, otro break. Dejó de cometer errores, atacó el segundo servicio de Paul y dominó con el suyo. Un recetario básico, pero efectivo.

En el parón entre sets, el estadounidense demostró cuál es su actitud vital. Lejos de verse afectado por ceder la primera manga y pensar en cómo remontar el partido se dedicó a juguetear con su raqueta intentando darla el mayor número de giros posibles. Cuando parecía que Rafa tenía encarrilado el duelo después de un break en el tercer juego, Paul se creció y decidió trasladar su actitud hedonista al juego. Nadal fue capaz de salvar una bola de set en el noveno juego y prolongó la segunda manga hasta el tie-break, pero los indicios ya eran inquietantes y se confirmaron en el desempate.

En el tercer set Nadal no estuvo. Terminó con 19 errores no forzados, tuvo la mirada pérdida mientras estaba sentado en alguno de los intercambios, sudó como en los días en que acababa al borde de la deshidratación... a Rafa le quedan once días para rearmarse ante el Torneo de Maestros.

Los octavos de final en París quedan así: L. Musetti-C. Ruud; C. Alcaraz-G. Dimitrov; A. De Miñaur-F. Tiafoe; G. Simon-F. Auger-Aliassime; H. Rune-A.Rublev; N. Djokovic-K. Khachanov; T. Paul-P. Carreño; S. Tsitsipas-Moutet/Norrie.

Los ocho Maestros

La definición de los octavos de final del último Masters 1.000 de la temporada ha coincido con la de los ocho jugadores que pelearán por el título de Maestro en las Nitto ATP Finals de Turín. Restaban dos pasaportes por concretar y la inesperada victoria de Gilles Simon sobre Taylor Fritz y la victoria de Holger Rune ante Hubert Hurkacz han acabado con las incógnitas. Ninguna raqueta puede superar a las que ocupan las siete primeras posiciones en la clasificación anual. Y Djokovic completa el cupo gracias a su victoria en Wimbledon. Ahora queda por definir el orden de los cabezas de serie en función de lo que suceda en París. Los ocho elegidos para Turín son Carlos Alcaraz, Rafael Nadal, Novak Djokovic, Stefanos Tsitsipas, Daniil Medvedev, Casper Ruud y Andrey Rublev.