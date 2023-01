Medvedev se burla de la lesión de Djokovic (vídeo)

El primer gran partido de la temporada tenística de 2023 no tuvo en realidad demasiado, si hablamos de lo tenístico. Novak Djokovic fue superior a Medvedev, venció por 6-3 y 6-4 en las semifinales de Adelaida y peleará por el título con Sebastian Korda. Es la sexta final consecutiva del serbio.

Lo que sí dejó fue la primera polémica del curso por unos gestos de Medvedev.

The moment when Medvedev apparently mocked Djokovic and his injury 👇 pic.twitter.com/qsucz9zUuX — Saša Ozmo (@ozmo_sasa) January 7, 2023

Todo vino a cuento de unas molestias de su rival. En el primer set, Djokovic incluso llegó a pedir la presencia del fisioterapeuta por un dolor que sintió en la parte trasera del muslo de la pierna izquierda. Siguió jugando como si nada, en plan apisonadora, y por eso cuando se disponía a cerrar el encuentro el ruso se tocaba en tono de mofa la zona que tenía lesionada Djokovic, mientras ponía una sonrisa irónica mirando a su banquillo.

Tras el encuentro, Medvedev no le dio vueltas al asunto y reconoció la superioridad de Nole. “He perdido contra el mejor jugador del momento”, afirmó el ruso. Desde julio, Novak suma seis finales y sólo una derrota, en París-Bercy ante Rune. Sí lamento Daniil que no aprovechara las oportunidades que tuvo. Su porcentaje de pelotas de rotura fue de cero de tres, mientras que Novak concretó dos de sus tres. “He tenido dos dobles faltas en las dos bolas de break en contra. A veces el tenis se basa en pequeños márgenes”, analizó el ruso.

Mientras, Djokovic restó importancia a las molestias de su pierna. “Afortunadamente no fue nada demasiado serio. Si lo hubiera sido no habría podido continuar, así que lo intenté con un tiempo médico y algunos antiinflamatorios. Logré volver a centrarme después de algunos juegos”, dijo Djokovic. “Sólo estaba tratando de mantener el impulso y no permitirle que me rompiera el servicio. Creo que esa fue la clave porque sabía que tendría oportunidades”, añadió. “Creo que cuanto más duró el partido, más caliente estaba mi tendón de la corva y menos me molestaba, así que espero que mañana todo esté bien”, reflexionó. Después de haberse perdido el último Open de Australia por todo el lío de la vacuna, el serbio se presentará en Melbourne como el principal favorito. Es el torneo en el que más ha ejercido su tiranía, ya que ha logrado conquistarlo en nueve ocasiones. Si levanta la Copa, alcanzará a Rafa Nadal en cuanto a títulos de Grand Slam, al llegar a 22.