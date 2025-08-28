Tenis
Alcaraz lo hace fácil ante Bellucci y ya está en tercera ronda del US Open
Se impuso por 6-1, 6-0 y 6-3 en 99 minutos. Espera otro italiano, Luciano Darderi
Sinner cedió cuatro juegos camino de segunda ronda del US Open. Alcaraz permitió el mismo número camino de la tercera. Carlitos fue una apisonadora en la Arthur Ashe ante el italiano Bellucci (6-1, 6-0 y 6-3 en 99 minutos). Fue un monólogo en el que la derecha de Alcaraz llevó la voz cantante. Ahora, el viernes, aparece otro italiano, que son legión en la ATP. Luciano Darderi se impuso a Eliot Spizzirri por 6-0, 7-6 (7/3), 2-6 y 6-4. Con 23 años es el número 34 del mundo y está viviendo la mejor temporada de su carrera. Ha sido campeón en Marrakech, Bastad y Umag. Tres torneos ATP 250 que se disputan en arcilla. Pero en Flushing Meadows es pista rápida y el Alcaraz que se vio ante Bellucci fue monstruoso.
Mattia Bellucci no fue más allá de ser un digno sparring. Opelka, en primera ronda, suponía la amenaza de uno de los mejores servicios del circuito. El italiano es un zurdo que no destaca especialmente en ningún apartado del juego. Su tenis le basta para estar entre los 70 mejores del mundo, pero para hacer cosquillas a Alcaraz es necesario un juego más afilado. Un tenis con algún argumento que resulte incómodo para Carlitos. No le hizo ni cosquillas. Y eso que ganó más puntos al resto que el estadounidense 48 horas antes. Pero es que Carlos se movió desde el principio con una contudencia que rozaba el abuso. La derecha le corrió muchísimo. La buscó con insistencia y la encontró siempre que quiso. En el saque se mostró tan sólido como ante el estadounidense. Por eso en apenas media hora había puesto rumbo a tercera ronda.
Era el típico día en el que Alcaraz debía estar centrado porque la sensación de control le podía llevar a la dispersión. Y ese es uno de los aspectos en los que más ha evolucionado. Siguió centrado para desgracia de Bellucci. Siguió encadenando juegos con el italiano sintiéndose muy inferior. Hasta en el público había una cierta sensación de resignación porque era evidente que la bola de Alcaraz iba a una velocidad excesiva para el animoso transalpino. El rosco que evitó en el primer parcial no lo pudo impedir en el segundo. Bellucci, muy animoso él, había comentado en la entrevista previa al partido que su objetivo era disfrutar. Sólo lo hizo en un rato del tercer set. Alcaraz se dio una tregua de seis juegos antes de enfilar el camino a la tercera ronda.
Así hemos vivido el Carlos Alcaraz - Mattia Bellucci: segunda ronda del US Open 2025, en vivo online
Alcaraz acaba con Bellucci por 6-1, 6-0 y 6-3
Alcaraz no ha tenido rival camino de la tercera ronda del US Open. El saque y la derecha han martirizado al pobre Mattia Bellucci. Ahora llegará el turno de otro italiano, Luciano Darderi. Será el primer partido entre ambos. Y eso será el viernes, posiblemente de madrugada también. Hasta entonces, ¡muy buenas noches!
Alcaraz, 5 - Bellucci, 3 (6-1, 6-0)
Bellucci ha logrado un 40-40 por primera vez en el partido. Hasta ahí le ha dejado Alcaraz que va a restar para cerrar el partido cuando se ha cumplido la hora y media de tiempo en pista.
Alcaraz, 4 - Bellucci, 3 (6-1, 6-0)
Llegaron las primeras oportunidades de "break" para Carlitos y a la segunda sumó una nueva rotura. Esto tiene toda la pinta de estar liquidado.
Alcaraz, 3 - Bellucci, 3 (6-1, 6-0)
Alcaraz sigue sin ceder una sola bola de "break" con su servicio. Ecuador del tercer set y el parcial está equilibrado.
Alcaraz, 2 - Bellucci, 3 (6-1, 6-0)
Alcaraz se ha dado un respiro y Bellucci ha sido capaz de asentarse y defender su servicio. El italiano ha sumado sus tres turnos de servicio en este set y visto el desarrollo del partido ya es un triunfo.
Alcaraz, 2 - Bellucci, 2 (6-1, 6-0)
Alcaraz está resolviendo sus servicios con una comodidad pasmosa. La juez de silla sigue pidiendo silencio al público de la Arthur Asje durante los puntos. Poco caso la hacen.
Alcaraz, 1 - Bellucci, 2 (6-1, 6-0)
Alcaraz está físicamente en otro nivel. Ha llegado a una volea imposible del italiano y deslizándose como si estuviera en tierra batida. Bellucci trata de animarse y por primera vez parece que está disfrutando del partido.
Alcaraz, 1 - Bellucci, 1 (6-1, 6-0)
La respuesta de Alcaraz ha tenido la contundencia esperada. Juego en blanco para igualar el set y Bellucci que tiene que afrontar el marrón de su servicio.
Alcaraz, 0 - Bellucci, 1 (6-1, 6-0)
Después de encajar siete juegos seguidos, Bellucci ha sumado su segundo juego del partido. Se pone por delante el italiano en el comienzo del tercer set. A ver si al menos ofrece cierta oposición que no se ha visto hasta ahora.
Alcaraz, 6 - Bellucci, 0 (6-1)
Una apisonadora en la Arthur Ashe. Eso está siendo Alcaraz que está devorando a Bellucci. Dos sets jugados y un juego cedido. No llevamos ni una hora de partido. Nos vamos a ir a dormir temprano y todo.
Alcaraz, 5 - Bellucci, 0 (6-1)
Un globo magistral era lo que le faltaba al italiano para hundirle un poco más. La historia del primer set se está repitiendo. Con 5-0, Bellucci logró sumar un juego, pero el problema para el transalpino es que ahora saca Alcaraz. La bola de Carlitos corre demasiado para Bellucci.
Alcaraz, 4 - Bellucci, 0 (6-1)
Hay cierta sensación de resignación en el juego del italiano y entre el público porque no está habiendo partido. Es así de duro para Bellucci. En el primer set Alcaraz llegó hasta el 5-0.
Alcaraz, 3 - Bellucci, 0 (6-1)
"Venga, venga, estamos apretando", dice Ferrero. Y lo dice después de una derecha endiablada de Alcaraz. El pobre italiano ni la ha visto. No tiene un juego apacible al servicio Bellucci. Doble "break" de Carlitos. Está siendo "una pana" que diría Guille Giménez en un partido de la NBA.
Alcaraz, 2 - Bellucci, 0 (6-1)
Alcaraz no se dispersa, pero el público sí. La juez de silla ha tenido que pedir al público que guarde silencio o al menos baje el tono de voz durante los juegos. Carlitos sigue a lo suyo. Ha confirmado el "break" y el segundo parcial está siguiendo el camino del primero.
Alcaraz, 1 - Bellucci, 0 (6-1)
Otro "break" para empezar. Ha dejado una dejada soberbia a la que ha llegado Bellucci porque el italiano es rapídisimo. Logró devolverla, pero el punto fue para el español con una volea. Parece que Carlitos vio el partido de Sinner y está empeñado en demostrar que si nivel de tenis está para pelear por lo máximo: el título y el número uno.
Alcaraz, 6 - Bellucci, 1
Media horita y primer set resuelto. Poca historia: diez ganadores, siete errores no forzados, un par de saques directos, un 71 por ciento de puntos ganados con el primer servicio... Demasiado sencillo para Carlitos.
Alcaraz, 5 - Bellucci, 1
Al italiano le ha funcionado el buscar las líneas para evitar llevarse un rosco. El público de la Arthur Ashe le ha ovacionado. Algo es algo.
Alcaraz, 5 - Bellucci, 0
El rostro de Juan Carlos Ferrero en el palco de Alcaraz no puede ser más revelador. Cero preocupaciones. No es para menos porque está dominando Carlitos el partido a su antojo. Amenaza firme de rosco para Bellucci.
Alcaraz, 4 - Bellucci, 0
Da igual que Bellucci llegara a la primera dejada que había intentado Alcaraz. La derecha le está corriendo muchísimo al español. El italiano intenta responder desde el fondo de la pista, pero ahí no tiene opciones. Ha necesitado cuatro bolas de break Alcaraz para cerrar el juego, pero el marcador ya refleja un 4-0. Primer set encarrilado.
Alcaraz, 3 - Bellucci, 0
Un saque directo ha bastado para cerrar el juego y confirmar la ventaja. El italiano ha ganado dos puntos en este turno de saque del español, pero da la sensación de que todo lo que pase depende de Carlitos. El tenis de Bellucci, de momento, es inofensivo para Alcaraz.
Alcaraz, 2 - Bellucci, 0
Los errores de Bellucci han propiciado que el italiano pierda su primer turno de servicio. Al italiano no le han funcionado los primeros y Carlos se ha limitado a poner las bolas en pista. Abre brecha el español.
Alcaraz, 1 - Bellucci, 0
Bellucci le ha echado valor y ha decidido empezar restando. Una decisión un poco temeraria después de ver cómo rindió Alcaraz al servicio en el primer set ante Opelka. Recordemos: ganó 20 puntos y no perdió ninguno. El italiano al menos ya ha ganado un punto, más de lo que sumó el estadounidense en todo el primer parcial.
Alcaraz y Bellucci ya están en la pista
Alcaraz ha recordado el partido que ambos disputaron en enero de 2020 en Manacor y el italiano tiene clarísimo qué debe hacer en el partido de hoy: "Se trata de disfrutar". Esto está a punto de comenzar porque los dos jugadores ya están en la pista. Por cierto, Alcaraz sigue con la misma imagen que dos días antes. De momento el pelo no le ha crecido.
En caso de victoria de Alcaraz, otro italiano a la vista
Si Alcaraz se impone a Bellucci tiene toda la pinta que en tercera ronda aparecerá otro italiano, que son legión en la ATP. Luciano Darderi ha ganado los dos primeros sets al estadounidense Spizzirri. Con 23 años es el número 34 del mundo y está viviendo la mejor temporada de su carrera. Ha sido campeón en Marrakech, Bastad y Umag. Tres torneos ATP 250 que se disputan en arcilla.
Se empiezan a poblar las gradas de la Arthur Ashe
Alcaraz y Bellucci ya están en los pasillos que dan acceso a la central del US Open. El público empieza a concentrarse en la grada. Recordemos que es el primer partido del turno de noche y ya sabemos que cuando empieza a irse el sol en Nueva York, los hinchas empiezan a calentarse. 23 grados de temperatura en Flushing Meadows.
Ya tenemos horario del Sinner-Popyrin de hoy
Por si quieren programarse el jueves 28 ya tenemos los horarios de los partidos que se disputarán en la quinta jornada del torneo. Abrirá la Arthur Ashe el duelo entre Iga Swiatek y Suzan Lamens a eso de las 17:30 de la tarde en España. Luego llegará el plato fuerte del día. Será el partido entre Jannik Sinner y Alexei Popyrin, alrededor de las 19:30 en España (Movistar +). Un partido exigente para el número uno del mundo tratándose de la segunda ronda del torneo. Jaume Munar buscará la tercera ronda ante el canadiense Gabriel Diallo en el tercer turno de la Pista 7.
Raducanu y el corte de pelo de Carlos Alcaraz
Emma Raducanu, campeona del torneo hace cuatro años, ya está en tercera ronda del US Open. La británica, como no podía ser de otra forma, tuvo que hablar sobre el corte de pelo de Carlos Alcaraz, su compañero en el dobles mixto. "Tiafoe fue demasiado duro con él. Carlos lleva ese nuevo peinado con seguridad en sí mismo, apoyo su decisión. Creo que le queda genial y me gusta verle divertirse con estas cosas, no le va a afectar en la cancha", apuntò Raducanu.
Sinner y la rapada de Alcaraz
Sinner sólo cedió cuatro juegos en su estreno en el US Open. Liquidó a Kopriva por 6-1, 6-1 y 6-2. Como en su partido no hubo historial la entrevista con la ESPN se centró en el nuevo "look" de Alcaraz. A la pregunta de si él se haría un corte de pelo similar, el de San Cándido fue tajante: "No, pero mira, a él [Carlos] todo le sienta bien, si lo lleva largo o incluso muy corto". El número uno del mundo tiene una legión de seguidores, los "Carota Boy" ("Chicos zanahoria", por el color del pelo) y también le cuestionaron a Jannik sobre cómo se tomarían que se cortara la melena así: "Lo bueno es que ni siquiera me reconocerían", bromeó. "Carlos tiene muchísimo pelo, ya verás en tres días cómo le crece rapidísimo", zanjó la cuestión. Otros colegas no han sido tan favorables a la nueva imagen del murciano. "Es horrible", dijo Frances Tiafoe, en broma. El estadounidense ya está en tercera ronda.
Los problemas físicos acaban con Jack Draper
Jack Draper, número 5 del mundo, ha anunciado su retirada del Abierto de Estados Unidos por lesión, un día antes de disputar su partido de segunda ronda. "Lamento anunciar que me retiro del Abierto de Estados Unidos. He hecho todo lo posible por llegar y darme la mejor oportunidad de competir, pero la molestia en el brazo se ha intensificado y debo hacer lo correcto y cuidarme", señaló en un comunicado el británico, que el año pasado fue semifinalista en Nueva York. La semana pasada participó en el torneo de dobles mixto, llegando a las semifinales junto a la estadounidense Jessica Pegula. Antes de Nueva York, Draper no competía desde que cayó eliminado en segunda ronda de Wimbledon debido a estrés óseo y una contusión en el húmero izquierdo.
Alcaraz - Bellucci, un duelo inédito... como profesionales
No hay precedentes entre Carlos Alcaraz y Mattia Bellucci en la ATP. Pero Carlitos y el italiano ya han coincidido en un torneo. Fue en 2020, antes de la pandemia, en un Future disputado en Manacor, en la Rafa Nadal Academy. El italiano tenía 18 años y el español, 16. “Un amigo me escribió diciendo: ‘Este chico va a ser muy, muy bueno’”, afirma Bellucci, a ATPTour.com. “Le dije: ‘No lo conozco’. Era dos años menor que yo y no jugaba mucho en categorías júnior. Así que en ese momento no reconocí su nombre”, prosigue. “Entré a la cancha y jugué los tres primeros juegos, pensando: ‘Quizás no gane, pero puedo ser competitivo en este partido’”, continuó Bellucci. “Luego perdí 6-2 y 6-1. Fue un partido muy difícil, y no me lo esperaba, ¡pero ahora lo conozco mejor!”, asegura el italiano. Bellucci recuerda que el tal Alcaraz "restaba como un loco". Cualquier cosa esta noche que no fuera una victoria en tres sets del español sería una sorpresa.
Cristina Bucsa se adentra por primera vez en tercera ronda
Cristina Busca superó a la filipina Alexandra Eala y se clasificó por primera vez en su carrera para la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos. Bucsa, número 95 de la WTA, se deshizo de Eala (75) por 6-4 y 6-3 en 82 minutos de partido. En tercera ronda, la española se medirá a la ganadora del duelo entre la belga Elise Mertens (n.21) y la neozelandesa Lulu Suna (164) que está a punto de comenzar. Bucsa superó con autoridad a un producto de la academia de Rafael Nadal en su quinta participación en el torneo. La cántabra nunca ha ido más allá de la tercera ronda en un "Grand Slam".
Djokovic se deja un set camino de la tercera ronda
Novak Djokovic ya está en tercera ronda del US Open, aunque cedió el primer set ante el estadounidense Zachary Svajda. El serbio se impuso por 6-7 (5/7), 6-3, 6-3 y 6-1, en 2 horas y 31 minutos. Nole, que ya estuvo cerca de dejarse un set en su debut este año en las pistas neoyorquinas, no pudo evitarlo en su segundo partido y cedió el "tie break" del primer parcial ante el 145 del mundo. Los problemas físicos del joven de 22 años aparecieron en el tercer set y su resistencia se agotó. Djokovic, que ha conquistado en cuatro ocasiones el Abierto de Estados Unidos, se cruzará en tercera ronda con el británico Cameron Norrie (35).
Adiós a Davidovich en cinco sets
El francés Arthur Rinderknech acabó en cinco sets con Alejandro Davidovich en la segunda ronda del Abierto de Estados Unidos. Rinderknech, número 82 del mundo, se deshizo de Davidovich (18) por 6-4, 3-6, 2-6, 6-2 y 6-3 en 3 horas y 14 minutos. El francés ya había sido el verdugo del también español Roberto Carballés en la primera ronda. Del duelo entre Rinderknech y su compatriota Benjamin Bonzi saldría el hipotético rival de Alcaraz en la cuarta ronda.
Alcaraz, en busca de la tercera ronda del US Open ante el italiano Mattia Bellucci
¡Muy buenas noches! La Arthur Ashe, la pista más grande del mundo, se prepara ya para albergar el segundo partido de Carlos Alcaraz en el US Open. Enfrente, un italiano. Mattia Bellucci, el número 65 del mundo, será el segundo obstáculo del español en Nueva York. A priori debería plantear menos dificultades de las que ofreció Reilly Opelka hace casi 48 horas. Lo bueno de hoy es que el partido no va a empezar casi a las cuatro de la manaña. A esa hora, Alcaraz ya debería estar en tercera ronda de Flushing Meadows. A partir de la 01:05-1:10 tenemos tenis del bueno.
