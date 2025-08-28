Alcaraz lo hace fácil ante Bellucci y ya está en tercera ronda del US Open

Sinner cedió cuatro juegos camino de segunda ronda del US Open. Alcaraz permitió el mismo número camino de la tercera. Carlitos fue una apisonadora en la Arthur Ashe ante el italiano Bellucci (6-1, 6-0 y 6-3 en 99 minutos). Fue un monólogo en el que la derecha de Alcaraz llevó la voz cantante. Ahora, el viernes, aparece otro italiano, que son legión en la ATP. Luciano Darderi se impuso a Eliot Spizzirri por 6-0, 7-6 (7/3), 2-6 y 6-4. Con 23 años es el número 34 del mundo y está viviendo la mejor temporada de su carrera. Ha sido campeón en Marrakech, Bastad y Umag. Tres torneos ATP 250 que se disputan en arcilla. Pero en Flushing Meadows es pista rápida y el Alcaraz que se vio ante Bellucci fue monstruoso.

Mattia Bellucci no fue más allá de ser un digno sparring. Opelka, en primera ronda, suponía la amenaza de uno de los mejores servicios del circuito. El italiano es un zurdo que no destaca especialmente en ningún apartado del juego. Su tenis le basta para estar entre los 70 mejores del mundo, pero para hacer cosquillas a Alcaraz es necesario un juego más afilado. Un tenis con algún argumento que resulte incómodo para Carlitos. No le hizo ni cosquillas. Y eso que ganó más puntos al resto que el estadounidense 48 horas antes. Pero es que Carlos se movió desde el principio con una contudencia que rozaba el abuso. La derecha le corrió muchísimo. La buscó con insistencia y la encontró siempre que quiso. En el saque se mostró tan sólido como ante el estadounidense. Por eso en apenas media hora había puesto rumbo a tercera ronda.

Era el típico día en el que Alcaraz debía estar centrado porque la sensación de control le podía llevar a la dispersión. Y ese es uno de los aspectos en los que más ha evolucionado. Siguió centrado para desgracia de Bellucci. Siguió encadenando juegos con el italiano sintiéndose muy inferior. Hasta en el público había una cierta sensación de resignación porque era evidente que la bola de Alcaraz iba a una velocidad excesiva para el animoso transalpino. El rosco que evitó en el primer parcial no lo pudo impedir en el segundo. Bellucci, muy animoso él, había comentado en la entrevista previa al partido que su objetivo era disfrutar. Sólo lo hizo en un rato del tercer set. Alcaraz se dio una tregua de seis juegos antes de enfilar el camino a la tercera ronda.

Así hemos vivido el Carlos Alcaraz - Mattia Bellucci: segunda ronda del US Open 2025, en vivo online