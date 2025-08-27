Sinner, tajante sobre el rapado de Alcaraz en el US Open

Jannik Sinner tiene una mata de pelo rojo rizado extraordinaria. Es parte de su look y de su personalidad y en una entrevista en la ESPN fue preguntado por el rapado que se ha pegado Alcaraz, que tanto está dando que hablar. ¿Se lo haría él? Su respuesta fue tajante: “No”. “Pero mira, a él [Carlos] todo le sienta bien, si lo lleva largo o incluso muy corto”, añadió.

El actual número uno del mundo tiene legión de seguidores, los “Carota Boys” (Chicos zanahoria, por el color del pelo) y también le cuestionaron a Jannik sobre cómo se tomarían que se cortara la melena así: “Lo bueno es que ni siquiera me reconocerían”, bromeó. “Carlos tiene muchísimo pelo, ya verás en tres días cómo le crece rapidísimo”, zanjó la cuestión el italiano. Otros colegas no han sido tan favorables a la nueva imagen del murciano. "Es horrible", dijo Tiafoe, en broma. Tiene una buena relación con el español.

Sinner superó la primera ronda del US Open en plan rodillo, como hace casi siempre: 6-1, 6-1 y 6-2 ante Kopriva. Parece que ya ha dejado a un lado el virus que le impidió disputar en condiciones la final de Cincinnati ante Alcaraz, de la que se retiró después de cinco juegos en los que apenas podía moverse. Su próximo rival será muy exigente: el australiano Popyrin es un oponente a temer, más todavía cuando se trata únicamente de la segunda ronda. Sólo hay un precedente entre ello y venció el “aussie”, pero fue en el lejano 2021 (7-6 y 6-2 en el Mutua Madrid Open), cuando Jannik todavía no había dado el gran salto de calidad. Ahora es un tenista por momentos invencible, al que es difícil no ver un partido en el que uno de los sets no acaba con 6-0 o 6-1 a su favor. Este 2025, en el que ha estado parado tres meses para cumplir la sanción por su positivo por dopaje, sólo dos tenistas le han vencido: Bublik en Halle y Alcaraz en Roma y Roland Garros.

La lucha por el número uno

En Nueva York, Sinner no sólo defiende el título logrado el año pasado, también su posición de número uno del mundo, a la que accedió el 10 de junio de 2024. Para empezar, tiene que llegar a octavos de final, pues si cae antes la pierde seguro; y, una vez ahí, alcanzar una ronda más que Alcaraz o ganarle la final, si es que se enfrentaran.