Alcaraz - Rune, horario y dónde ver hoy en televisión los cuartos de Wimbledon

Carlos Alcaraz disputa por primera vez los cuartos de final de Wimbledon, después de haber superado con nota la dura prueba de Matteo Berrettini en octavos. Lleva nueve triunfos consecutivos el español en hierba y ahora está con la moral por las nubes. "Con la confianza con la que vengo, el nivel al que vengo jugando, nada me sorprende. Sé de las capacidades que tengo, de lo que soy capaz. Estoy preparado para hacer grandes cosas aquí. Estoy muy contento del nivel que he mostrado, pero no me sorprende para nada, ganar a Matteo", aseguró después de ese partido, con la seguridad habitual. Es verdad que se mete presión él mismo y es muy joven, pero como dicen en su equipo, tampoco le ha ido mal hasta ahora ponerse esas metas tan altas.

Horario y dónde ver el Alcaraz - Rune

El próximo reto, esos cuartos de final de Wimbledon, es medirse a un viejo conocido como el joven danés Holger Rune, que es su rival desde niños, pues los dos han ido creciendo juntos al ser de la misma generación: ambos nacieron en 2003 con una semana de diferencia. El encuentro se disputa hoy miércoles 12 de julio en la pista central, alrededor de las 16:30 - 17:00. Primero, el apasionante partido de cuartos femenino entre Jabeur y Rybakina, las dos tenistas que disputaron la final de 2002. Eso será a las 14:30 y justo después, turno para el Alcaraz - Rune. El duelo puede verse en España en televisión a través de Movistar+, y el minuto a minuto del encuentro puede seguirse en www.larazon.es

Será la primera vez que los dos veinteañeros se enfrenten en un Grand Slam. Ya como profesionales han jugada las ATP Next Gen Finals, que es como el Masters para menores de 21, en 2021, con victoria para el español por 4-3, 4-2 y 4-0 (la puntuación es distinta en esta cita) y en los cuartos de final del Masters 1.000 de París-Bercy 2022, con triunfo para el nórdico, que se imponía 6-3 y 6-6 y vio cómo Carlos se tenía que retirar por una lesión abdominal.

Además, en la pista 1 se disputan otros dos partidos de cuartos de final. En este caso, comienzan a las 14:00 con el Keys - Sabalenka, donde la bielorrusa y número dos del mundo es favorita; y a continuación, Medvedev contra el sorprendente estadounidense Eubanks, que hace nada estaba más allá del "top 100", acaba de ganar su primer título ATP hace poco más de una semana en Mallorca y está siendo la sensación en el All England Club.