Alcaraz tiene el carisma, Sinner la regularidad, los dos tienen el tenis: así es la rivalidad que mueve el tenis actual

Aleksandr Bublik levantó el puño y se llevó el aplauso del público. Es una imagen repetida este Roland Garros con los rivales de Sinner. Es un momento que sucede cuando el oponente del número uno del mundo gana el primer juego del partido. El kazajo lo logró a la sexta, cuando ya iba 5-0. Lo hizo antes que muchos otros de los contrincantes que ha tenido el italiano, que ven de forma inevitable el cero en su marcador en ese parcial inicial. En su caso el "rosco" llegó en el último. Bublik le hizo partido a Sinner en el segundo set, llegó a tener dos opciones de rotura incluso, jugó de forma brillante por momentos, pero mantener ese nivel durante una o dos horas es casi imposible. Jannik venció por 6-1, 7-5 y 6-0 y ya está en las semifinales.

La retroalimentación con Alcaraz continúa en la distancia, pues este encuentro fue después de la paliza que el español le dio a Tommy Paul el día anterior en la misma ronda de cuartos. La rivalidad del número uno y el número dos actuales tiene sus momentos culminantes cuando se enfrentan, once veces de momento (7-4 para Carlos). La duodécima podría ser el domingo en la final de París, pero les queda camino. Ganan con tanta superioridad sus partidos que son ellos, que conocen su deporte como nadie y saben que lo que hoy es bola a la línea tras bola a la línea mañana puede ser error no forzado tras error no forzado, los que tienen que rebajar la euforia. «De asequible nada. Tendré que jugar muy bien», dice Alcaraz de Musetti, su rival en semifinales, un jugador que no ha ganado este curso un título en tierra, pero lo está bordando, como refleja un dato: sólo Zverev (2022), Murray (2016), Djokovic (2008) y Nadal (2007, 2010, 2011, 2013 y 2019) habían sido capaces de llegar al menos a semifinales el mismo año en los cuatro grandes eventos de la superficie (los tres Masters 1.000 y el Grand Slam). Él es el quinto que lo logra. Únicamente en Montecarlo jugó la final, que perdió con Alcaraz, su verdugo también en las «semis» de Roma.

Carácter contra regularidad

La rivalidad, retomamos, llega al éxtasis en sus duelos, pero se vive casi día a día. «Desde hace dos años sabíamos que si Sinner seguía así sería número uno. Continúa siendo muy constante y ayuda a Carlos para seguir trabajando duro. Es bueno que suba el nivel, no sólo para Carlos, para todos los jugadores», comentó Juan Carlos Ferrero en el entrenamiento de Alcaraz. El de El Palmar hizo la sesión preparatoria con una camiseta del Real Murcia de fútbol, que el sábado juega la vuelta de semifinales del «playoff» de ascenso a Segunda contra el Nàstic.

El español es un jugador que tiene carisma desde que era un adolescente, por la forma de jugar y de afrontar los partidos. «Es una inspiración para mí, quiero pasármelo tan bien como él», admite Coco Gauff, la número dos del mundo. También en eso son distintos Jannik y Carlos. El español tiene la imagen, pero busca la regularidad del italiano. Llámese también madurez. «Cada año va madurando, es ley de vida. Del pasado a este se va notando un poquito más en la forma de reaccionar ante los problemas en pista. Antes era un poco más emocional, todavía tiene alguna pataleta, pero las maneja mejor en general», explicó Ferrero, que hace mucho hincapié en ello en las charlas previas a los partidos y a los torneos. «Para que sepa que estamos ahí», añadió.

Sinner, en cambio, tiene esa constancia que en parte le ha generado una imagen de jugador frío que por momentos parece una máquina. Quiere alejarse de ella. «La afición no me conoce, en la cancha soy muy serio, pero fuera me encanta bromear y reír. Quiero que la gente entienda que no soy una máquina, que soy una persona normal», afirmó hace unos días. Por eso abrió un canal en YouTube en el que se le ve jugando a la Play o en los ratos antes de ir a un torneo.