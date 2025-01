Badosa encuentra el camino y ya está en cuartos del Open de Australia

Paula Badosa ya está entre las ocho mejores del Open de Australia después de imponerse a Olga Danilovic por 6-1 y 7-6 (7/2) en 80 minutos. La española se medirá en cuartos con la ganadora del duelo entre la estadounidense Coco Gauff y la suiza Belinda Bencic.

La victoria fue una demostración de la consistencia que está adquiriendo Badosa a medida que avanza el torneo. Se impuso con autoridad en el primer set después de arrancar el partido con un rotundo 4-0, pero lo mejor vino luego. La serbia, hija del legendario alero yugoslavo Predrag Danilovic que militó en el Partizán de Belgrado, la Virtus de Bolonia o los Heat de Miami entre otros, se adelantó 1-5 en el segundo parcial. La de Begur no se descentró y fue capaz de ir sumando hasta alcanzar el "tie-break". En el desempate fue muy superior y resolvió el partido con autoridad.

"Sabía que tenía ser agresiva y he estado bien al inicio y orgullosa de cómo me he mantenido en el partido en el segundo set", comentó en la entrevista a pie de pista. "Casi no me reconocía ni yo misma en el ''tie-break'' estando tan tranquila. La clave es que he estado muy consistente y he conseguido mantener la calma. Gracias a la grada y en particular a la gente que he visto con banderas españolas", confesó. La victoria garantiza, pase lo que pase a partir de ahora, que Badosa estará el lunes 27 de enero en el "top 10" del ranking.

La bielorrusa Aryna Sabalenka aplastó a la joven de 17 años Mirra Andreeva por 6-1 y 6-2 en 62 minutos. La vigente campeona, que firmó su décimo octava victoria consecutiva en el Melbourne Park, se enfrentará en la siguiente ronda con la rusa Anastasia Pavlyuchenkova (27), que superó a la croata Donna Vekic por 7-6 (7/0) y 6-0.

Sabalenka, que había sufrido en sus dos últimos choques frente a la española Jessica Bouzas y la danesa Clara Tauson, se adelantó en el cara a cara (2-1) con la joven moscovita, después de olvidar aquella derrota en la última edición de Roland Garros con dos victorias: en las semifinales de Brisbane y en los octavos de final en Melbourne. "Siempre los partidos contra Mirra son muy difíciles, ella es muy joven, pero muy madura a la vez y juega un gran tenis", comentó la defensora del título sobre una Rod Laver Arena que superó los 30 grados de temperatura durante el transcurso del segundo set. "La pelota volaba como un cohete, espero que estas condiciones se alarguen hasta el final del torneo", comentó en alusión a las rápidas condiciones fruto del calor extremo. Su racha de 18 triunfos consecutivos ha igualado el registro de su compatriota Viktoria Azarenka, como la más extensa de esta década.