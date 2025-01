¿Quién es Jack Draper, el rival de Alcaraz en octavos del Open de Australia?

Alcaraz y su equipo terminaron muy satisfechos la pretemporada, aunque no se desarrollara según los planes iniciales previstos. La intención era que Jack Draper, el rival de Carlitos en los octavos del Open de Australia, compartiera sesiones de trabajo en la Ferrero Tennis Academy. Pero el británico se lesionó en la cadera antes de viajar a España y no pudo desplazarse. Sus tres primeros partidos en Melbourne al menos han evidenciado que la lesión está superada.

Ninguno de los 16 supervivientes en el cuadro masculino ha estado más tiempo que él en pista. En tercera ronda superó al australiano Aleksandar Vukic por 6-4, 2-6, 5-7, 7-6 (7/5) y 7-6 (10/8) en cuatro horas y dos minutos de combate. Y es que el jugador de Sutton ha prolongado todos sus partidos de esta edición hasta el quinto set. Primero eliminó al argentino Francisco Navone (4-6, 6-3, 3-6, 6-3 y 6-2) y luego al australiano Thanasi Kokkinakis (6-7, 6-3, 3-6, 7-5 y 6-3), antes de acabar con Vukic. Alcaraz ganó en primera ronda al kazajo Aleksandr Shevchenko (6-1, 7-5 y 6-1) y en segunda al japonés Yoshihito Nishioka (6-0, 6-1 y 6-4). En tercera ronda empleó casi tres horas para derrotar al portugués Nuno Borges en cuatro sets por 6-2, 6-4, 6-7 (3) y 6-2. Pero fueron 39 juegos y 246 puntos, frente a los 56 juegos y 352 puntos del choque Draper-Vukic.

"Me siento bien después de otro largo partido a un gran nivel por parte de los dos. Ha competido increíblemente, sacando un gran nivel de tenis. No estoy acostumbrando a que se me reconozca por las maratones. Por lo general, todo está acabado después de dos sets para mí, pero esto es un verdadero testimonio del trabajo que vengo haciendo física y competitivamente, además del aspecto mental. Estoy muy orgulloso de mis esfuerzos", comentó Draper después de llegar vivo al primer fin de semana del torneo.

Sus problemas físicos parecen superados. "Siempre he tenido en mi cabeza ciertas dudas sobre los partidos a cinco sets, de si soy capaz de hacerlo. Desde la parte mental y desde la física, ¿aguantará mi cuerpo? Parece que al estar algún tiempo fuera por mi cadera he podido trabajar en cosas diferentes. He trabajado mucho con mi entrenador de respiración, intentando entenderlo mejor. Siempre he tenido problemas con mis fosas nasales, así que es algo que ayuda. Permanezco mucho más calmado, sin ponerme tenso. Respiro mucho a través de la boca. Cuando estás ansioso o tienes puntos largos, tienes que recuperarte rápidamente, no es eficiente respirar por la boca. He estado tratando de revertir lo que hago y respirar a través de mi nariz mucho mejor", comentó el británico que ha necesitado 12 horas y 34 minutos para alcanzar la cuarta ronda. Alcaraz ha estado algo menos de la mitad de tiempo en pista.

"Sé qué puedo esperar de él. Va a salir con mucha energía, obviamente tiene un talento especial. Necesito ser agresivo, aprovechar mis oportunidades. Tengo que ser valiente en la manera en la que juego, pero sé que él sabrá que vengo de jugar tres partidos de cinco sets. Será una buena batalla, eso seguro. Ahora tengo que dormir, intentar recuperarme de la mejor forma posible. Lo importante es no pensar en el tenis, espero que el cuerpo esté bien", comentó Draper.

El británico es el número 18 del mundo y la temporada pasada sumó sus dos primeros títulos, en Viena y en Stuttgart. Ahora quiere más. "Siempre he querido ser un jugador de primer nivel mundial, sabía que en algún momento llegaría el premio de ser el mejor tenista británico del ranking, así que estoy agradecido a todos los jugadores de mi país que estuvieron aquí antes que yo. Pero ser el número uno británico no cambia nada, sigo con mi intención de ser el mejor jugador del mundo. Es más, estoy listo para que eso ocurra, de momento reconozco que es un privilegio verme en esta posición, así que espero seguir siendo el número uno británico durante muchos años", aseguró el pasado verano. El actual técnico de Djokovic, Andy Murray, apunta en la misma dirección: "Jack tiene unos objetivos mucho más grandes que ser el número uno británico. Creo que puede llegar a la cima de la clasificación mundial. Le encanta este deporte, le gusta mucho y trabaja muy duro".

Será el tercer duelo directo entre Carlitos y Draper. El de El Palmar se impuso en los dos primeros (Basilea 2022 e Indian Wells 2023) y cayó en la pasada edición de Queen's donde defendía título.