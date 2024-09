La cabal reflexión de Nadal sobre la prematura derrota de Alcaraz en el US Open

La eliminación de Carlos Alcaraz en la segunda ronda del US Open a manos de Van de Zandschulp fue una sorpresa, además en tres sets seguidos. Ha sido una de las derrotas más abultadas del murciano en un Grand Slam en su todavía corta carrera en la que, con 21 años, ya ha levantado cuatro de los títulos más prestigiosos. Él mismo explicó que ahora mentalmente no estaba bien, que sentía que había dado pasos para atrás en el aspecto mental respecto a Roland Garros y Wimbledon, torneos en los que triunfó.

Es algo puntual que Rafa Nadal interpretó a la perfección en su visita a “El Hormiguero”, de Antena3, en el primer programa de la temporada. “No creo que Alcaraz esté mal mentalmente. Yo creo que está un poquito cansado, un poquito saturado. A lo mejor de todo lo que ha conseguido durante este verano, ganar Roland Garros, ganar Wimbledon, final de las olimpiadas”, opinó. “El calendario en tenis es muy apretado, especialmente en un año olímpico, y la mente también necesita un poco de descanso después de tantas exigencias y logros consecutivos”, completó su explicación.

Lo que necesita Alcaraz es desconectar un poco de la raqueta, y ya lo hizo el pasado fin de semana, por ejemplo, con su visita al Gran Premio de Italia de Fórmula 1, donde también estuvo Matteo Berrettini.

Nadal contestó a más preguntas sobre Carlos, con el que compartió dobles durante los Juegos Olímpicos de París. “No es otro deporte, lo que pasa es que al final no jugamos nunca juntos. Cuando juegas con gente que está acostumbrada a jugar cada semana a lo mismo, los movimientos, dónde cubrir la pista, cómo moverte en la red, son cosas que ellos tienen automatizado. Perdimos, pero fue una experiencia muy bonita. No tuvimos nuestro día, pero en dobles pasan las cosas muy rápidas, también podíamos haber ganado, aunque el resultado fue muy claro para ellos. Sabíamos que teníamos que jugar con una energía muy grande para suplir las carencias y lo intentamos todo, pero no fue suficiente", piensa el balear.

Alcaraz ya tiene cuatro Grand Slams, ha sido el número uno más joven de la historia... Desde joven siempre se ha tendido a compararlo con Nadal, con el peligro que eso supone. “No [crer que la comparación le perjudique]", contestó Rafa. "Creo que es lo suficientemente bueno como para que no le afecte. Está haciendo su camino y va a seguir haciéndolo, y creo que es una coincidencia agradable que después de una carrera como la que yo estoy teniendo, haya salido alguien como Carlos. Es difícil que en un mismo país, que después de un jugador como yo salga otro como Carlos, que yo creo que va a ser de los mejores de la historia, y no creo que la comparación le haga daño hoy, en el pasado no lo sé”, concluyó.